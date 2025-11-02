Assine
overlay
Início Nacional
Rio

Jovem morta durante tiroteio na Linha Amarela é sepultada

Bárbara Borges, de 28 anos, foi baleada na cabeça enquanto voltava para casa em um carro por aplicativo

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
02/11/2025 16:58 - atualizado em 02/11/2025 16:59

compartilhe

SIGA
x
Jovem morta durante tiroteio na Linha Amarela é sepultada em Irajá
Jovem morta durante tiroteio na Linha Amarela é sepultada em Irajá crédito: Tupi

O corpo da bancária Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi velado na tarde deste domingo (2), na capela 3 do Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O sepultamento estava previsto para às 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A jovem morreu após ser baleada na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na noite de sexta-feira (31). Bárbara estava como passageira em um carro de aplicativo quando foi atingida. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Mais

O que se sabe sobre o caso?

Segundo o motorista do veículo, a vítima havia saído da Ilha do Governador e seguia para o Cachambi, também na Zona Norte. Ao entrar na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão, o condutor ouviu disparos e percebeu que Bárbara estava ferida no banco traseiro.

A troca de tiros ocorreu na altura da Rua Praia de Inhaúma, próxima ao Morro do Timbau, no Complexo da Maré. De acordo com a Polícia Militar, o confronto foi provocado por criminosos armados. Um fuzil foi apreendido no local, e o policiamento foi reforçado na região.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quem investiga o crime?

A investigação está sob responsabilidade da 21ª DP (Bonsucesso), que busca identificar os responsáveis pelos disparos.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

  • Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177
  • WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177
  • Aplicativo: Disque Denúncia RJ

A morte da bancária Bárbara Borges reacende o debate sobre a violência nas vias expressas do Rio, que há anos vitimiza motoristas e passageiros em deslocamentos cotidianos pela cidade.

Tópicos relacionados:

iraja linha-amarela rio rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay