Jovem morta durante tiroteio na Linha Amarela é sepultada

O corpo da bancária Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi velado na tarde deste domingo (2), na capela 3 do Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O sepultamento estava previsto para às 16h.

A jovem morreu após ser baleada na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na noite de sexta-feira (31). Bárbara estava como passageira em um carro de aplicativo quando foi atingida. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

O que se sabe sobre o caso?

Segundo o motorista do veículo, a vítima havia saído da Ilha do Governador e seguia para o Cachambi, também na Zona Norte. Ao entrar na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão, o condutor ouviu disparos e percebeu que Bárbara estava ferida no banco traseiro.

A troca de tiros ocorreu na altura da Rua Praia de Inhaúma, próxima ao Morro do Timbau, no Complexo da Maré. De acordo com a Polícia Militar, o confronto foi provocado por criminosos armados. Um fuzil foi apreendido no local, e o policiamento foi reforçado na região.

Quem investiga o crime?

A investigação está sob responsabilidade da 21ª DP (Bonsucesso), que busca identificar os responsáveis pelos disparos.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

A morte da bancária Bárbara Borges reacende o debate sobre a violência nas vias expressas do Rio, que há anos vitimiza motoristas e passageiros em deslocamentos cotidianos pela cidade.