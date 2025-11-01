Assine
"Quem Matou?": Disque Denúncia pede informações sobre morte de jovem no Rio

Bárbara Elisa, de 28 anos, foi atingida por um tiro na cabeça enquanto voltava de carro

01/11/2025 16:48

Disque Denúncia pede informações sobre morte de jovem atingida na Linha Amarela
Disque Denúncia pede informações sobre morte de jovem atingida na Linha Amarela crédito: Tupi

O Disque Denúncia divulgou neste sábado (1º) um cartaz da campanha "Quem Matou?" para ajudar nas investigações da 21ª DP (Bonsucesso) sobre a morte de Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos. A jovem foi baleada na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

Bárbara, que trabalhava como bancária, havia sido recém-promovida e tinha planos de engravidar. Ela estava de carro por aplicativo, voltando de uma visita a um cliente na Ilha do Governador e seguia para o bairro do Cachambi.

O que aconteceu durante o tiroteio?

De acordo com o motorista do aplicativo, os disparos começaram logo após ele entrar na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão. Ele ouviu diversos tiros e percebeu que a passageira havia sido atingida no banco traseiro.

Ferida, Bárbara Elisa foi levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que o confronto envolveu criminosos armados nas proximidades do Morro do Timbau, no Complexo da Maré. Um fuzil foi apreendido, e o policiamento foi reforçado na região após o tiroteio.

Foto: Reprodução

Como ajudar nas investigações

A 21ª DP (Bonsucesso) é responsável pelo caso e busca informações que levem à identificação dos envolvidos no tiroteio que resultou na morte da bancária.

O Disque Denúncia reforça o pedido de colaboração da população e garante anonimato total aos informantes.

Canais de contato:

  • Central de atendimento: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177
  • WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177
  • Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O apelo por justiça

A morte de Bárbara Elisa causou grande comoção entre familiares e amigos. O caso é mais um episódio que expõe a violência cotidiana nas vias expressas do Rio de Janeiro, onde motoristas e passageiros são frequentemente surpreendidos por tiroteios entre facções criminosas.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

