Assine
overlay
Início Nacional
Rio

"Cuide de quem te escuta": Jovem morre baleada na Linha Amarela horas após publicar reflexão nas redes

Bárbara Borges, de 28 anos, levou um tiro na cabeça dentro de um carro por aplicativo durante um tiroteio na Linha Amarela, no Rio

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
31/10/2025 21:39 - atualizado em 31/10/2025 21:42

compartilhe

SIGA
x
"Cuide de quem te escuta": Jovem morre baleada na Linha Amarela horas após publicar reflexão nas redes crédito: Tupi

A última publicação de Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, nas redes sociais, horas antes de ser morta, foi uma reflexão sobre afeto, valores humanos e o que realmente importa na vida. Bárbara foi baleada na cabeça enquanto viajava como passageira de um carro por aplicativo durante um tiroteio na Linha Amarela, na tarde desta sexta-feira (31).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ela foi levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

A mensagem comoveu as redes

Na publicação feita pouco antes do crime, Bárbara escreveu:

"Por favor, cuide de quem te ama. Cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial."

Foto: Reprodução/Redes Sociais

As frases emocionaram amigos e seguidores, que transformaram a postagem em homenagem póstuma à jovem.

Como aconteceu o tiroteio que matou Bárbara

De acordo com a Polícia Militar, houve troca de tiros entre criminosos na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, região do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

O motorista do aplicativo relatou que vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi, quando ouviu diversos disparos ao entrar na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão. Pouco depois, percebeu que a passageira havia sido atingida no banco traseiro.

Linha Amarela ficou interditada após confronto

O tiroteio causou a interdição temporária da Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade.

Imagens gravadas por motoristas e moradores mostram veículos parados, três pessoas feridas no chão e a presença de um blindado da PM. A concessionária Lamsa informou que o tráfego foi liberado poucos minutos depois.

Leia Mais

A PM confirmou que duas pessoas foram feridas e um fuzil foi apreendido. O policiamento foi reforçado na região.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Investigações e perícia

A Polícia Civil, por meio da 21ª DP (Bonsucesso), foi acionada para realizar a perícia no local e iniciar as investigações sobre o caso.

O corpo de Bárbara será submetido a exames periciais, e a polícia ainda apura de onde partiu o disparo que a atingiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

jovem linha-amarela rio rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay