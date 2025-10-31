"Cuide de quem te escuta": Jovem morre baleada na Linha Amarela horas após publicar reflexão nas redes

A última publicação de Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, nas redes sociais, horas antes de ser morta, foi uma reflexão sobre afeto, valores humanos e o que realmente importa na vida. Bárbara foi baleada na cabeça enquanto viajava como passageira de um carro por aplicativo durante um tiroteio na Linha Amarela, na tarde desta sexta-feira (31).

Ela foi levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

A mensagem comoveu as redes

Na publicação feita pouco antes do crime, Bárbara escreveu:

"Por favor, cuide de quem te ama. Cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial."

Foto: Reprodução/Redes Sociais

As frases emocionaram amigos e seguidores, que transformaram a postagem em homenagem póstuma à jovem.

Como aconteceu o tiroteio que matou Bárbara

De acordo com a Polícia Militar, houve troca de tiros entre criminosos na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, região do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

O motorista do aplicativo relatou que vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi, quando ouviu diversos disparos ao entrar na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão. Pouco depois, percebeu que a passageira havia sido atingida no banco traseiro.

Linha Amarela ficou interditada após confronto

O tiroteio causou a interdição temporária da Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade.

Imagens gravadas por motoristas e moradores mostram veículos parados, três pessoas feridas no chão e a presença de um blindado da PM. A concessionária Lamsa informou que o tráfego foi liberado poucos minutos depois.

A PM confirmou que duas pessoas foram feridas e um fuzil foi apreendido. O policiamento foi reforçado na região.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais