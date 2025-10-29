Ministro da Justiça sobre operação no Rio: ‘Extremamente violenta’

Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a Operação Contenção, deflagrada no Rio de Janeiro pelo governador Cláudio Castro (PL), foi “extremamente violenta”.

Pelo menos 124 pessoas, incluindo quatro policiais, morreram durante a ação, a mais letal da história do estado. O ministro destacou que vai analisar a situação de perto ao chegar ao Rio de Janeiro, ainda na tarde desta quarta-feira (29/10).

“A primeira impressão que se tem, é óbvio que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta. Vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado Democrático de Direito, que nos rege a todos desde a Constituição de 1988”, disse, em entrevista coletiva.

Governo não sabia

Lewandowski afirmou que o governo federal não foi avisado da megaoperação que causou caos no Rio. Ele disse que o presidente Lula ficou “estarrecido” ao tomar conhecimento da situação.

O ministro avaliou que as ações violentas não são a melhor forma de combater as facções criminosas: “O crime organizado está altamente sofisticado. O governo federal acredita que não basta força bruta, física. Como dissemos ontem, o enfrentamento se faz com inteligência, planejamento e coordenação de ações”.

