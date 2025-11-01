Celebridades e amigos se despedem de jovem baleada em carro de app no Rio

A morte de Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, baleada na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio de Janeiro, gerou uma grande comoção nas redes sociais nesta sexta-feira (31/10). A jovem estava em um carro por aplicativo quando foi atingida.

Celebridades e amigos prestaram homenagens à vítima. A cantora Marvvila publicou: "Você estava tão radiante, princesa… Você não merecia isso! Descanse em paz". Já a artista Pocah escreveu: "Inacreditável! Descanse em paz, minha linda! Meus sentimentos à toda família", desejando ainda "muita força" ao marido de Bárbara.

A repórter Belle Costa também se manifestou: "Que Deus dê muito conforto para sua família, namorado e amigos." A lutadora Kyra Gracie, comentou emojis de choro em uma postagem sobre o caso.

Uma amiga da vítima lamentou: "Você não!!!! Eu não consigo acreditar, meu Deus.

O que se sabe sobre o crime?

Segundo o motorista do aplicativo, Bárbara vinha da Ilha do Governador em direção ao Cachambi. Ao entrar na Linha Amarela, nas proximidades da passarela do Fundão, ele ouviu disparos e percebeu que a passageira havia sido atingida no banco traseiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) encontraram duas pessoas baleadas no local. Um fuzil, munições e carregadores foram apreendidos, e o policiamento foi reforçado na região.

A investigação está sob responsabilidade da 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso), que apura as circunstâncias do tiroteio.

