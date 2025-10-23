Não é só para documentos: descubra tudo o que o Gov.br faz pelo cidadão

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A plataforma unificada do governo federal vai muito além de consultas pontuais: funciona como um verdadeiro centro digital de serviços públicos, reunindo soluções que permitem resolver pendências do dia a dia sem sair de casa ou enfrentar filas.

O objetivo do portal é centralizar o acesso a diversas facilidades, usando apenas o login com CPF e senha. Com os níveis de segurança prata e ouro, que podem ser obtidos por meio de reconhecimento facial ou vinculação com contas bancárias, o cidadão amplia ainda mais as possibilidades de uso. A seguir, confira cinco funcionalidades úteis que talvez você não conheça.

Leia mais

1. Carteira de Trabalho Digital

A tradicional carteira de trabalho de papel foi aposentada, e sua versão digital é acessada diretamente pelo Gov.br. Com o login, é possível consultar todos os contratos de trabalho, verificar o número do PIS/Pasep e acompanhar informações sobre férias e abono salarial. Para novas contratações, basta informar o CPF ao empregador, pois os registros são feitos eletronicamente no sistema.

2. Meu INSS

A plataforma é a porta de entrada para o Meu INSS, onde segurados podem fazer quase tudo relacionado à Previdência Social. É possível consultar o extrato de contribuições (CNIS), simular a aposentadoria, solicitar benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade, e agendar perícias médicas. A ferramenta elimina a necessidade de ir a uma agência física para a maioria dos serviços.

3. Documentos de trânsito

Sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) estão disponíveis na palma da mão. Ao acessar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” com o login do Gov.br, os documentos digitais são carregados e têm a mesma validade legal que as versões físicas. É uma forma segura de portar os documentos e evitar multas por esquecimento.

4. Consulta de valores a receber

O Banco Central mantém um sistema para que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

O acesso a essa consulta é feito pelo site Valores a Receber, mas a autenticação e a solicitação do resgate exigem uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, garantindo a segurança da operação.

5. Prova de vida digital para aposentados

Aposentados e pensionistas do INSS podem realizar a prova de vida diretamente pelo celular, sem precisar ir ao banco. Utilizando o reconhecimento facial no aplicativo Meu gov.br ou Meu INSS, o sistema valida a identidade do beneficiário e confirma que ele está apto a continuar recebendo o pagamento.

O procedimento é rápido e traz muito mais comodidade, especialmente para quem tem dificuldades de locomoção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.