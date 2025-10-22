Assine
BEBIDAS ADULTERADAS

Intoxicação por metanol: casos confirmados no país chegam a 53

Outras 59 notificações suspeitas estão em investigação, enquanto 609 foram descartadas. O número de mortos chegou a 10

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/10/2025 19:25

Bebidas alcoólicas adulteradas com metanol podem levar à morte
Bebidas alcoólicas adulteradas com metanol podem levar à morte

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu de 47 para 53, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (22/10). Outras 59 notificações suspeitas estão em investigação, enquanto 609 foram descartadas. O total de mortes também aumentou, de nove para 10. 

São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos confirmados, com 42 pessoas intoxicadas por metanol. Há ainda 18 ocorrências em investigação e outras 423 notificações descartadas. O estado também contabiliza a maior quantidade de óbitos, que chegou a sete.

Além de São Paulo, há casos confirmados no Paraná (6), em Pernambuco (3), no Rio Grande do Sul (1) e em Mato Grosso (1). Em relação aos óbitos, há duas vítimas em Pernambuco e uma no Paraná. Até o momento, 28 notificações de mortes suspeitas foram descartadas.

Do total de casos que ainda estão em investigação, Pernambuco contabiliza 26, à frente de São Paulo. Em seguida vêm, respectivamente, Piauí (4), Paraná (4), Ceará (2), Rio de Janeiro (1), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

