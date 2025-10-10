Metanol: Polícia localiza em São Bernardo fábrica clandestina ligada à morte de 2 pessoas

A Polícia Civil de São Paulo localizou, nesta sexta-feira (10/10), no ABC paulista, em São Bernardo do Campo, uma fábrica de bebidas clandestinas responsável pela morte de duas mortes por intoxicação com metanol, no estado de São Paulo. A proprietária foi presa em flagrante por adulteração de bebidas.

A investigação aponta que a substância era usada para aumentar o volume das bebidas originais. A mulher também será autuada por falsificação, corrupção ou adulteração de produtos alimentícios. Esses crimes podem ter pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa.

A empresa clandestina foi desmantelada por mandados de busca e apreensão e materiais foram apreendidos para perícia. De acordo com a polícia, a fábrica comprava etanol em postos de gasolina. O combustível, adulterado com metanol, era misturado nas vodkas vendidas.

As duas mortes foram as primeiras a serem noticiadas com intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. O consumo e a compra das vodkas alteradas foi em um bar na Mooca, na Zona Leste de São Paulo.

