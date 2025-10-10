Assine
overlay
Início Nacional
INTOXICAÇÃO E MORTES

Metanol: Polícia localiza em São Bernardo fábrica clandestina ligada à morte de 2 pessoas

Investigação apura se a empresa clandestina usava combustível de postos de gasolina para aumentar o volume das bebidas originais

Publicidade
Carregando...
LC
Letícia Corrêa
LC
Letícia Corrêa
Repórter
10/10/2025 12:58

compartilhe

SIGA
x
Falsificadores utilizam as garrafas originais para revender bebidas adulteradas com metanol, que é tóxico e causa cegueira ou morte.
Falsificadores utilizam as garrafas originais para revender bebidas adulteradas com metanol, que é tóxico e causa cegueira ou morte. crédito: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil de São Paulo localizou, nesta sexta-feira (10/10), no ABC paulista, em São Bernardo do Campo, uma fábrica de bebidas clandestinas responsável pela morte de duas mortes por intoxicação com metanol, no estado de São Paulo. A proprietária foi presa em flagrante por adulteração de bebidas.

A investigação aponta que a substância era usada para aumentar o volume das bebidas originais. A mulher também será autuada por falsificação, corrupção ou adulteração de produtos alimentícios. Esses crimes podem ter pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa.

Leia Mais

A empresa clandestina foi desmantelada por mandados de busca e apreensão e materiais foram apreendidos para perícia. De acordo com a polícia, a fábrica comprava etanol em postos de gasolina. O combustível, adulterado com metanol, era misturado nas vodkas vendidas.

As duas mortes foram as primeiras a serem noticiadas com intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. O consumo e a compra das vodkas alteradas foi em um bar na Mooca, na Zona Leste de São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vale destacar que São Bernardo do Campo (SP), na Grande São Paulo, é considerado o epicentro dos casos de contaminação por metanol. Há ao menos 48 casos em investigação na cidade e um caso confirmado até o momento.

Tópicos relacionados:

intoxicacao metanol mortes sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay