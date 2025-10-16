De Confins para a prisão: o destino de foragidos deportados para Minas

Dois foragidos da Justiça brasileira, um procurado por homicídio em Minas Gerais e outro por estupro no Paraná, tiveram seus destinos selado ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH. Eles foram presos pela Polícia Federal (PF) logo após ser deportados dos Estados Unidos, onde viviam de forma ilegal e foram localizados pelas autoridades de imigração.

A prisão é o capítulo final de um processo que começa muito antes do voo de deportação. A captura resulta de um trabalho de cooperação internacional entre a PF e agências de segurança norte-americanas. Uma vez identificado em território estrangeiro, o nome do foragido é inserido em listas de alerta, e, quando alguém é detido, o processo de deportação é iniciado.

Operações como essa reforçam a troca de informações entre países para evitar que criminosos usem a imigração ilegal como forma de escapar da Justiça. Ao chegar em solo brasileiro, um protocolo rígido é ativado para garantir que eles sejam diretamente encaminhados ao sistema prisional, sem qualquer chance de fuga.

O caminho de Confins até a prisão

O procedimento adotado pela Polícia Federal no aeroporto é rápido e eficiente, seguindo um passo a passo para garantir que o foragido seja entregue ao sistema de justiça. Entenda como funciona cada etapa:

Recepção na aeronave: a equipe da Polícia Federal já aguarda o foragido no momento do desembarque. Muitas vezes, os agentes entram na aeronave para realizar a abordagem antes dos demais passageiros, garantindo a segurança da operação. Confirmação e mandado: o deportado é conduzido ao posto da PF dentro do aeroporto. Lá, sua identidade é formalmente confirmada, e o mandado de prisão em aberto é cumprido. Ele é oficialmente informado sobre o motivo da detenção. Exames legais: após os procedimentos no aeroporto, o preso é levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito. Esse é um procedimento padrão que atesta as condições físicas do detido no momento da prisão. Encaminhamento ao sistema prisional: com o mandado cumprido e os exames finalizados, o foragido é entregue à custódia do sistema prisional do estado. Em Minas Gerais, ele geralmente é encaminhado para um Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp). À disposição da Justiça: a partir desse ponto, o preso fica sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, aguardando os próximos passos de seu processo judicial ou o início do cumprimento da pena, caso já tenha sido condenado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.