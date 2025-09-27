Freira cai no riso com pergunta da web e vira meme: ‘O povo repara em tudo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um trecho de uma transmissão ao vivo de duas freiras rezando um terço para São Miguel de Arcanjo virou meme nas redes sociais. Tudo isso porque uma delas soltou uma gargalhada incontrolável, deixando a outra religiosa sem entender.

Enquanto irmã Maria Raquel dá alguns avisos para o público, Maria Joana começa a rir descontroladamente. Depois de alguns segundos, a irmã consegue contar o que aconteceu.

"Eu estava atenta aos comentários. Aí uma guerreira disse assim: ‘Por que que a Irmã Maria Joana não tem o manto cobrindo as orelhas?’", disse a religiosa.

Depois de mais uma gargalhada, ela deu uma resposta sincerona para a dúvida: "Porque tá frouxo, gente! O povo repara em tudo!".

Enquanto isso, Maria Raquel segue com a programação da transmissão. "Ai, gente, é isso. Vamos ver. Pronto, temos mais algum aviso? Tem mais aviso? Não, acabou?”, perguntou para a colega.

Ainda sem conseguir parar de rir, Maria Joana decreta: “Tem que acabar!".

Nas redes sociais, muitos se identificaram com a irmã que caiu na gargalhada. “Eu e minha amiga em qualquer rolê”, escreveu um perfil. “Representando nós mulheres bestinhas e risonhas”, apontou mais um.

Outros destacaram a alegria da religiosa como uma virtude para encantar os fiéis. "Pra quem não sabe, Irmã Maria Joana é ícone. Sua alegria atinge a gente até nos momentos difíceis”, disse outro. “Já dizia Papa Francisco, a marca do cristão é a alegria. Fofa demais, e tudo isso antes das 6h da manhã”, comentou um terceiro.

Houve também quem destacasse que tanta alegria era resultado do celibato. “Felicidade da mulher que não tem um homem pra atrasar sua vida”, decretou um internauta.

Quem é a Irmã Maria Joana?

A Irmã Maria Joana é uma das religiosas consagradas, pregadoras e vocalistas do ministério de música do Instituto Hesed. Ela é conhecida pelo carisma e personalidade, que contrasta com a imagem austera de algumas religiosas.

Além do viral da orelha, a Irmã Maria Joana é conhecida por outras "pérolas", como a ameaça bem-humorada à equipe de produção: "Ah, abençoada, quando acabar a live, eu te pego, espera!", além de um vídeo em que aparece andando de patinete.

A base da missão da Irmã Maria Joana é o Instituto Hesed (lê-se "Réssed"), um dos movimentos católicos mais influentes nas mídias sociais brasileiras.