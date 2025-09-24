Assine
LABUBÔNICO

Romero Britto viraliza ao pintar Labubu e rende memes nas redes sociais

Pernambucano, conhecido pelas obras coloridas e maximalistas, incluiu acessório do momento em uma de suas telas

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/09/2025 14:04

Romero Britto apresenta Labubu pintado por ele
O artista pernambucano Romero Britto, conhecido por suas obras coloridas e maximalistas, entrou na tendência do momento ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo no qual pinta o personagem Labubu. A gravação, feita em seu ateliê em Miami (EUA), mostra Britto finalizando uma tela inédita, com o boneco em destaque no centro da composição.

“The world LOVES Labubu” (o mundo ama Labubu, em tradução livre), escreveu na legenda. Mas, além da repercussão entre colecionadores e fãs, o vídeo rapidamente virou combustível para memes e comentários divertidos na internet.

“Acabei de ver um Labubu do Bomero Ritto. Foi uma espécie de crossover de filmes de terror”, ironizou um usuário no X. “Quando você acha que o seu dia não pode piorar, mas vê o Romero Britto pintando um quadro de Labubu na sua timeline”, disse outro.

“Se Dalí sonhava com relógios derretidos, o pesadelo de hoje é Romero Britto pintando um Labubu”, publicou outro internauta.

Entre piadas e críticas, muitos ressaltaram o caráter inusitado do encontro entre o artista e o fenômeno pop do momento. “Amiga do grupo, você é a que mais teria um Labubu pintado pelo Romero Britto”, dizia um comentário viral.

Nascido no Recife, em 1963, Romero Britto é conhecido por levar a estética da 'pop art' a um público amplo. Suas obras, marcadas pelo uso de cores fortes e padrões geométricos, já estamparam murais em cidades como Nova York, Londres e Paris, além de campanhas de grandes marcas e peças de design. Desde jovem, o artista se destacou por transformar objetos cotidianos em ícones de alegria e otimismo, algo que se consolidou como sua assinatura ao longo da carreira.

Em 2025, os bonecos Labubus se tornaram um fenômeno global, com celebridades exibindo esses bichinhos em bolsas e acessórios. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
E um professor de arte chamou a atenção na internet ao transformar em negócio essa febre. Afinal, Ellis Stephens começou a personalizar os itens à sua maneira para revendê-los a colecionadores. Reprodução/Instagram
Atualmente, ele cobra US$ 217 (cerca de R$ 1,1 mil) em uma peça personalizada, mas planeja elevar o preço para US$ 300, chegando a R$ 1,6 mil. Instagram/mist3r_e_
A Pop Mart, empresa chinesa que fabrica os Labubus, recomenda os bonecos apenas para pessoas com 15 anos ou mais. - Divulgação
Apesar dessa recomendação, os monstrinhos também ganharam grande popularidade entre o público infantil. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O problema é que com essa classificação etária a partir de 15 anos, os bonecos não passam pelos testes de segurança obrigatórios para artigos infantis. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Essa recomendação oficial de público baseia-se no caráter colecionável do produto. Ou seja, eles não são considerados brinquedos infantis típicos. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A estética “monstrinha divertida” e o modelo “blind box” - caixa surpresa - complementam esse direcionamento para públicos mais velhos. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu é um boneco colecionável em estilo lúdico e sombrio criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Ele compõe o universo de criaturas imaginárias que o artista desenvolveu ao longo dos anos, ganhando destaque no chamado mercado de “designer toys” - os brinquedos feitos especialmente para colecionadores, muitas vezes em edições limitadas. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A aparência do boneco Labubu ajuda a explicar o fenômeno entre crianças, jovens e adultos: uma criatura pequena, com dentes afiados, orelhas longas e expressão misteriosa. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O visual do bichinho pode variar bastante, afinal existem muitas versões e colaborações especiais. Algumas delas, com roupas temáticas, inspiradas em feriados, filmes ou personagens famosos. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
O Labubu foi lançado pela marca “The Monsters”, fundada por Kasing Lung. A produção foi ampliada após parceria com a Pop Mart. TOYSTV/Wikimedia Commons
Essa parceria impulsionou a popularidade em países asiáticos e em outros continentes, tornando o boneco um fenômeno entre fãs de brinquedo de arte e cultura pop alternativa. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Muitas versões de labubu são produzidas em quantidades pequenas, com edições limitadas, o que estimula o desejo de colecionar. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
A mistura do fofo com o estranho resulta em estética pop e cult, agradando fãs de estilos como gothic cute e toy art. Reprodução do Instagram @pompomshopbsb
Embora tenha sido criado por Kasing Lung no início de 2010, o personagem Labubu ganhou projeção internacional a partir de 2018, justamente quando começou a ser produzido em larga escala pela Pop Mart. Divulgação
Ele já existia nas ilustrações e livros infantis criados por Lung até que a Pop Mart lançou a primeira série de bonecos peludos que tornou-se item cobiçado por colecionadores na China e em outros países. Divulgação
Nos últimos meses, a febre mundial desses bonecos foi retratada em longas filas para comprar em cidades como Londres e Xangai. Divulgação
Os bonecos Labubu têm rosto de vinil e corpos de pelúcia. O aspecto, com olhos esbugalhados e orelhas pontudas, gera uma percepção entre o fofo e o estranho. Divulgação
O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano. - Divulgação
O fato é que o sucesso do item no mercado fez com que a Pop Mart triplicasse seus lucros no último ano. Divulgação
Estrelas pop, como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, integraram o Labubu a seu visual, transformando o item em símbolo fashion ao aparecer com os bonecos pendurados em bolsas de grife. Reprodução do Youtube
A ginasta americana Simone Biles chegou a publicar uma foto no Instagram com dois bonecos Labubu vestindo roupas da marca Gucci. “Assustador ou fofo?”, perguntou aos seguidores a dona de 11 medalhas olímpicas. Reprodução

Instalado em Miami desde os anos 1980, Britto construiu uma trajetória internacional de sucesso. Entre suas criações mais famosas estão esculturas públicas e colaborações com empresas como Coca-Cola, Disney e Audi. Ao mesmo tempo, seu estilo divide opiniões e frequentemente se torna alvo de críticas ou memes.

Principais artes e obras de Romero Britto

  • O Abraço – uma das obras mais conhecidas do artista, simboliza afeto e união, marcada por cores vibrantes e traços geométricos;
  • Mona Cat – uma releitura divertida e colorida da Mona Lisa, mas substituindo a personagem pelo rosto de um gato;
  • Esculturas públicas – Britto é autor de várias esculturas monumentais expostas em cidades como Miami, Nova York e Berlim, incluindo corações, gatos e personagens estilizados;
  • Murais urbanos – grandes painéis em espaços públicos, como o de Wynwood Walls (Miami), que se tornaram pontos turísticos e instagramáveis;
  • Colaborações com marcas – suas artes já ilustraram produtos da Coca-Cola, Disney, Audi e Absolut Vodka, entre outras;
  • Releituras de ícones culturais – além da Mona Lisa, Britto já reinterpretou obras de Picasso e elementos da cultura pop em seu estilo vibrante;
  • Coleções de animais – gatos, cachorros, coelhos e pássaros aparecem frequentemente em suas pinturas e esculturas, sempre com formas arredondadas e cores intensas;
  • Obras religiosas – Britto também produziu imagens de santos e figuras espirituais, misturando sua estética pop ao simbolismo religioso;
  • Arte aplicada – além de telas, o artista leva sua linguagem para objetos de design, como móveis, porcelanas, malas e até selos postais.

