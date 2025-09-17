Gatinho mascote desaparece após furto em loja

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um gato de estimação da unidade das Casas Bahia em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá (SP), está desaparecido desde o último dia 7, quando a loja foi furtada. O animal, apelidado carinhosamente de Maurinho, estava no estabelecimento quando criminosos invadiram o comércio e levaram diversos produtos eletrônicos.

Desde o incidente, funcionários da loja buscam informações sobre o paradeiro do mascote, que vive na unidade desde 2018. Segundo relatos, Maurinho nasceu na própria loja e, ao longo dos sete anos, se tornou querido por colaboradores e clientes.

Ele é um gato de porte maior que o habitual, pesando cerca de 8,5 kg, e possui perfis nas redes sociais — Instagram (@gatomaurinhojunior) e Facebook (Maurinho Júnior) — onde fotos e vídeos do mascote eram compartilhados.

Furto e desaparecimento do mascote

Ao chegar para abrir a loja, um funcionário percebeu sinais de arrombamento nos fundos do estabelecimento e a falta de diversos produtos, incluindo celulares, notebooks, televisores e aparelhos de som. Foi nesse momento que notaram também o desaparecimento de Maurinho.

Ainda não se sabe se o gato foi levado pelos criminosos ou se fugiu assustado após o arrombamento. Desde então, a equipe da loja tem procurado pelo animal, vasculhando cada canto do estabelecimento, incluindo guarda-roupas, sofás e cômodos, várias vezes ao longo dos últimos dias. Buscas nos arredores também estão sendo realizadas em horários diferentes, inclusive durante a madrugada.

Para aumentar as chances de encontrar Maurinho, os funcionários estão organizando uma vaquinha online com recompensa para quem encontrar o gato. Além disso, eles pedem ajuda da comunidade para espalhar cartazes e faixas pela cidade, reforçando o apelo pelo retorno do mascote.

“Continuamos procurando pelos arredores, em horários diferentes, inclusive de madrugada”, diz a postagem recente nas redes sociais de Maurinho. No perfil, os funcionários também buscam ajuda para instalar faixas e cartazes pela cidade.

O furto foi registrado como furto qualificado no 2º Distrito Policial de Guarujá. A Polícia Civil investiga o caso e já realizou perícia no local, coletando fragmentos de digitais. Até o momento, não há suspeitos identificados nem detenções. A empresa informou que está colaborando com as autoridades e reforça o compromisso com a segurança de lojas, colaboradores e clientes.

Levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em maio de 2025, indica que o número de gatos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões, representando um aumento de 5,4% em relação a 2022, quando havia 29,2 milhões de felinos. Pexels pixabay Esse crescimento é atribuído a fatores como a independência dos gatos, facilidade de cuidados e menor necessidade de espaço, características que os tornam ideais para famílias com rotinas agitadas e residências menores. divulgação VetQuality Veterinária Além disso, a demanda por produtos especializados para felinos, como arranhadores, brinquedos e locais elevados, também aumentou, visando garantir o bem-estar desses animais. StockSnap pixabay O IPB destaca que a popularidade dos gatos está diretamente ligada às mudanças no estilo de vida dos brasileiros, que buscam animais de estimação que se adaptem melhor às suas rotinas e espaços disponíveis. Veja algumas raças lindas e dóceis. Irina pixabay Ragdoll - Raça desenvolvida nos EUA nos anos 1950. Seu nome significa "Boneca de pano" e indica que ele é muito dócil e gosta de brincar. Vive cerca de 10 anos. Simone JOhnson wiki commons Persa - Originária do Irã (antiga Pérsia). Tem muita pelagem e focinho achatado. Mia pouco, num tom baixo, que não incomoda. Há mais de 100 combinações de cores para esses gatos. Vive entre 12 e 17 anos. Lucas Setin wiki commons Americano de pelo curto (American Short Hair) - Originário dos EUA, tem um M ou W invertido em sua pelagem, que é curta e de textura dura (que protege no frio). Dócil até mesmo com cães. Vive de 14 a 18 anos. odin_aka_zero-one - O wiki commons Exótico - Raça que parece um gato persa, mas com pelos curtos. Resulta do cruzamento do persa com o gato de pelo curto americano. É robusto e vive de 10 a 15 anos. Heikki Siltala wiki commons Maine Coon - Originário do estado do Maine (EUA), é considerada a raça de maior porte no mundo. Tem pelagem espessa e macia, suporta bem as mudanças de clima e é exímio caçador de ratos. Vive cerca de 14 anos. pixabay SiamÃªs - RaÃ§a oriental, originÃ¡ria do Sudeste da Ãsia, com cabeÃ§a triangular. Tem porte esguio e pelagem curta e brilhante. Pode ser branco, creme ou castanho. No cio, seus miados sÃ£o muitos altos. Vive de 10 a 20 anos. Meekahoo - wiki commons Angorá - Originário da Turquia. Conhecido na Europa desde o século 17. Tem pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do laranja. A cor dos olhos varia. Alguns gatos têm um olho de cada cor. Vive de 12 a 18 anos. UrieldaCosta wiki commons Sphynx (Esfinge) - Originário do Canadá, não tem pelos, devido a um gene hereditário que causa alopécia. A textura da pele lembra camurça. Tem uma cauda longa e afiada. Tem várias cores. George Balatsos wiki commons Um cuidado com o Sphynx: Como não elimina gordura por falta de pelos, deve ser limpo com toalhinhas umedecidas uma vez por semana. Banho uma vez por mês com shampoo neutro. Vive cerca de 14 anos. pixabay Havana Brown - Resultado do cruzamento de gato siamês com gato preto, na Inglaterra, nos anos 1950. Geralmente, são marrons, em tom escuro, com olhos verdes que chamam muito a atenção. Vivem entre 8 e 13 anos. Dave Scelfo wiki commons Sagrado da Birmânia - Remonta a templos da antiga Birmânia, atual Myanmar. Tem cabeça redonda, nariz curto e olhos azuis. Chamado de gato de luvas por causa dos pelos brancos nas patas. Vive entre 12 e 16 anos. grapheum.de - wiki commons Savannah - Nasceu do cruzamento de gato doméstico com serval, típico das savanas. Tem habilidade para saltar. É alto e elegante. Pelagem exótica. Brincalhão, mas pode atacar aves pequenas, pelo instinto selvagem. Vive até 20 anos. dominio público Bengal ou Gato de bengala - Surgiu nos anos 1960, nos EUA, do cruzamento de gatos domésticos e gatos-leopardos asiáticos. Cauda média e grossa. Pelo curto e fino. Gato forte, malhado, parece selvagem, mas é dócil. Vive de 10 a 16 anos. domínio público SRD - Gato sem raça definida. Assim como os cães vira-latas, geralmente são mestiços, resultantes de cruzamentos entre diferentes raças. Divulgação Petlove Agora algumas observações. Embora os gatos exijam menos trabalho que os cães, é necessário estar atento às suas necessidades. Fornecer alimentação correta e assistência de saúde com veterinário. Shanon pixabay Quem tem jardim pode deixar os gatos livres para se divertir. Eles amam o ambiente arborizado. Mas se eles quebrarem as plantas, borrife um pouco de água no gato que ele logo volta pra dentro de casa. Ilona Ilyés pixabay Mesmo animais que ficam apenas em casa devem receber antiparasitas periodicamente. Observe se ele está irritado com algum bichinho, como pulga, por exemplo. Cuide para que nada o incomode. bichvn por Pixabay Não dê leite ao gato. Isso é fantasia de desenho animado. Ele deve ser alimentado com ração seca ou alimentos úmidos enlatados, apropriados para seu consumo. A lactose não é bem digerida por gatos. Florian Bollmann por Pixabay Gatos precisam ficar hidratados, mas dificilmente um pote de água os atrai. Para incentivar, deixe água em movimento. A água pingando ou escorrendo atrai o gatinho. rihaij por Pixabay Apesar de habilidosos, os gatos podem cair da janela sem proteção. Instale telas bem estruturadas para evitar acidentes. divulgação shopee Mantenha uma caixa de areia para o gato fazer as necessidades. Faça a limpeza diária dessa caixa e uma lavagem a cada dois dias. divulgação racoesreis.com Os gatos cuidam sozinhos da própria higiene, mas o aconselhável é dar banho neles a cada 30 dias. Dependendo do ambiente e da pelagem do animal, pode até esperar 60 dias. C.Meyer pixabay Voltar Próximo

