Assine
overlay
Início Nacional
VIOLÊNCIA

Ruy Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP, é assassinado na Praia Grande

Ataque foi a tiros de fuzil após batida em ônibus. Ele foi o primeiro a investigar a atuação do PCC no estado; governo envia Rota ao litoral

Publicidade
Carregando...
PE
PAULO EDUARDO DIAS E KLAUS RICHMOND
PE
PAULO EDUARDO DIAS E KLAUS RICHMOND
Repórter
15/09/2025 21:55

compartilhe

Siga no
x
Ruy Ferraz Fontes
Ruy Ferraz Fontes crédito: Divulgação/ Polícia Civil

SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, 63, foi assassinado na noite desta segunda-feira (15) em Praia Grande, na Baixada Santista.

Conforme a Polícia Militar, o ataque ocorreu na avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, na Vila Caiçara, por volta das 18h20. Uma testemunha contou ter ouvido diversos disparos de arma de fogo e acionado policiais.

Leia Mais

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte de Fontes no local. Equipes da Rota foram deslocadas para o litoral ainda na noite de ontem.

Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, era delegado aposentado e atualmente trabalhava como secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande. Delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo de 2019 a 2022, ele também atuou como diretor do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fontes começou a carreira em 1988 e, ao longo dos anos, trabalhou em diversos setores da Polícia Civil. Também teve carreira acadêmica. Durante 11 anos, ele foi professor Assistente de Criminologia e Direito Processual Penal de uma universidade e professor de Investigação Policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Tópicos relacionados:

delegado geral policia policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay