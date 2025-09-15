Ruy Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP, é assassinado na Praia Grande

SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, 63, foi assassinado na noite desta segunda-feira (15) em Praia Grande, na Baixada Santista.

Conforme a Polícia Militar, o ataque ocorreu na avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, na Vila Caiçara, por volta das 18h20. Uma testemunha contou ter ouvido diversos disparos de arma de fogo e acionado policiais.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte de Fontes no local. Equipes da Rota foram deslocadas para o litoral ainda na noite de ontem.

Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, era delegado aposentado e atualmente trabalhava como secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande. Delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo de 2019 a 2022, ele também atuou como diretor do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital).

Fontes começou a carreira em 1988 e, ao longo dos anos, trabalhou em diversos setores da Polícia Civil. Também teve carreira acadêmica. Durante 11 anos, ele foi professor Assistente de Criminologia e Direito Processual Penal de uma universidade e professor de Investigação Policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.