ACIDENTE FATAL

Paraquedas falha e empresário morre em salto no Rio de Janeiro

Empresário saltou de uma aeronave que sobrevoava a região da Praia da Reserva, mas paraquedas não abriu

Gabriel Ferreira
Gabriel Ferreira
Repórter
15/09/2025 09:45

Empresário Gabriel Farrel Cortes praticava paraquedismo; ele morreu nesse domingo (14/09/2025), quando equipamento não funcionou em salto sobre a Praia da Reserva, no Rio de Janeiro
A Polícia Civil investiga a morte do empresário Gabriel Farrel Cortes, que ocorreu nesse domingo (14/8), em um salto de paraquedas na Praia da Reserva, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O empresário saltou de uma aeronave que sobrevoava a região, mas o paraquedas não abriu. Ele morreu no impacto contra o solo.

Gabriel era proprietário de uma rede de pizzarias e reunia mais de 60 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e registros de práticas esportivas radicais.

No sábado (13), um dia antes do acidente, ele havia publicado um vídeo em que aparecia correndo com um cachorro na Praia de São Conrado, acompanhado da mensagem: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível".

Empresário morre após paraquedas falhar durante salto na Praia da Reserva
O caso está sob investigação da 16ª DP (Barra da Tijuca), que busca esclarecer as circunstâncias do acidente.

