SÃO PAULO

Polícia localiza o veículo utilizado no ataque ao ex-delegado-geral de SP

Ruy Ferraz, 63 anos, foi morto a tiros enquanto dirigia no litoral paulista

Junio Silva - Correio Braziliense
Junio Silva - Correio Braziliense
15/09/2025 23:38 - atualizado em 15/09/2025 23:46

Ataque Ruy Ferraz
Ataque Ruy Ferraz crédito: Reprodução Praia Grande Mil Grau

O veículo utilizado por criminosos no ataque que matou o ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz, foi encontrado pela polícia. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (15/9), no município de Praia Grande, no litoral paulista.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), afirma que policiais militares atenderam rapidamente a ocorrência, localizando o veículo. 

“A cena foi preservada para a realização da perícia, e o caso está sendo registrado na Polícia Civil. Equipes estão em campo, realizando diligências e utilizando ferramentas de inteligência para identificar, prender e responsabilizar os envolvidos”, afirma a Secretaria.

A SUV preta aparece em imagens registradas por câmeras que mostram o momento do ataque. No vídeo, o carro de Ruy Ferraz é visto sendo perseguido e colidindo com um ônibus. Em seguida, três homens armados descem da SUV e disparam contra o carro de Ruy.

O ex-delegado geral, 63 anos, foi morto a tiros durante um ataque ao carro que ele dirigia em Praia Grande. Ruy Ferraz atuou no combate ao crime organizado durante mais de 40 anos e foi um dos pioneiros nas investigações sobre o PCC.

Até o momento, ninguém foi preso.

