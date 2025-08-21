Mais da metade dos brasileiros são não monogâmicos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mais da metade dos brasileiros diz ser não monogâmico, ou seja, mantêm relacionamentos com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de forma consensual e aberta. É o que aponta estudo do Ashley Madison, site internacional voltado a relacionamentos extraconjugais.

O relatório aponta que 48% dos brasileiros se identificam como totalmente monogâmicos, ou seja, mantêm relação com apenas um parceiro. A plataforma de encontros extraconjugais conta com mais de 80 milhões de usuários em 45 países.

O levantamento introduz o conceito de “continuum da monogamia”, que sugere que a monogamia não é uma questão binária, mas um espectro com diferentes níveis e acordos. “Há tons de monogamia, que é algo contínuo, não é tradicional vs. poliamor”, explica a terapeuta sexual e de relacionamentos Dra. Tammy Nelson.

Os dados também indicam uma quebra de estereótipos de gênero: 29% das mulheres afirmaram estar em relações não monogâmicas, contra 19% dos homens. Outro dado que chama atenção é que a maioria dos casais que optam por esse estilo de vida tem filhos (73%), mostrando que a prática não é incompatível com a estrutura familiar tradicional.

Apesar disso, a discrição ainda é regra. Mais de dois terços (68%) dos entrevistados escondem sua escolha da família e dos amigos, e 87% afirmaram que os filhos desconhecem suas preferências de relacionamento.

Por que optar por relações abertas?

Os motivos que levam homens e mulheres a adotarem a não monogamia são variados, mas com algumas diferenças entre os gêneros. Entre as mulheres, 43% disseram buscar maior prazer sexual, enquanto entre os homens esse índice é de 57%. Outro dado relevante é que 24% das mulheres afirmaram ter tentado a monogamia sem sucesso, o que as levou a explorar outros formatos, contra 17% dos homens.

Para muitos, a experiência trouxe benefícios: 15% dos participantes relataram melhora na relação com o parceiro principal após iniciar um relacionamento não monogâmico. Entre as emoções mais citadas estão satisfação, sensação de liberdade e felicidade.

A pesquisa ainda sugere que casos extraconjugais não precisam significar o fim de um relacionamento. Mas sim um espaço para conversas mais honestas.

