Como limpar a energia sexual depois do término do relacionamento?

O laço energético criado nos relacionamentos

A permanência da energia sexual – mesmo após a ruptura

Como limpar a energia sexual pós-término?

Ritual para limpeza de energia sexual

Banho de Sal grosso para limpar a energia sexual A primeira fase de limpeza do corpo energético é um bom banho de sal grosso. O sal grosso é um dos mais poderosos elementos de purificação e por isso é essencial para descarregar as energias negativas impregnadas em nosso corpo espiritual. Para realizar essa etapa, você deve aquecer (sem ferver) 2 litros de água e adicionar um punhado de sal grosso. Basta colocar em uma das mãos sal grosso suficiente para cobrir a palma da sua mão, sem transbordar. Leve essa mistura para o banheiro. Tome o seu banho de higiene normal, de preferência lave também os cabelos. Depois, jogue essa água com sal grosso em seu corpo, do pescoço para baixo, mentalizando que essa água salinizada está levando toda a energia negativa presente em seu corpo energético. Não é preciso enxaguar. Seque com uma toalha de algodão (de preferência em cores claras). Não esfregue a toalha na pele, seque-se com pequenos toques suaves.

Ritual de limpeza energética e sexual Depois do seu banho de sal grosso, vá para um lugar calmo, tranquilo, onde você possa se sentir seguro e não ser interrompido. Acenda uma vela branca pedindo aos seus guias protetores que o ajudem a realizar o ritual com muita harmonia e amor, para a libertação de laços e energias que já não te pertencem mais. Sente-se em um lugar confortável, feche os olhos e faça 3 respirações longas e profundas. Quando se sentir centrado e calmo, visualize um círculo de luz branca ao seu redor. Quando sentir a energia desse círculo de luz bem forte e estável, comece a visualizar em sua mente um feixe desse círculo de luz que sai de você e o conecta com a outra pessoa em questão. Alguns especialistas em terapias holísticas sugerem que visualize que o feixe de luz saia do chakra cardíaco, enquanto outros sugerem que visualize o feixe de luz saindo do chakra sacral, aquele ligado à energia sexual, localizado abaixo do umbigo. Sinta no seu ritual qual das duas energias do seu corpo espiritual está mais ligada a essa pessoa. No momento em que você criou a imagem mental do laço energético, que o une ao seu ex-parceiro, agradeça pelas oportunidades de aprendizado que teve no relacionamento e perdoe, se necessário. Depois de sentir que o laço criado pelo feixe de luz está estável, visualize uma tesoura afiadíssima que corta essa alça energética que une vocês dois dizendo: "Eu corto o elo com (o nome da outra pessoa) e todos os laços energéticos que nos unem, sem possibilidade de restituição. Eu digo adeus e desejo-lhe o melhor para a sua evolução. Somos livres e em paz". Após imaginar e repetir a frase acima, continue respirando em silêncio com os olhos fechados por alguns minutos. Em seguida, abra os olhos, agradeça aos seus guias espirituais (ou anjos) pelo apoio neste ritual.

Basta fazer o ritual uma vez?

Se você já pesquisou um pouquinho sobre, deve ter lido ou ouvido falar que quando fazemos sexo com alguém, realizamos uma troca energética intensa com essa pessoa. (Não sabia? Entenda melhor clicando aqui ). E quando terminamos um relacionamento? Ficamos com a energia sexual do ex? Sim, saiba como limpar a energia sexual e seguir seu caminho.Segundo os estudos do mundo esotérico , quando nos relacionamos afetivamente com alguém, criamos laços energéticos fortes com essa pessoa, como se um fio energético ligasse os nossos chakras . A intensidade dessa ligação varia muito dependendo do tipo de relacionamento: amizade, amor, sexo casual, família, etc; e também do tempo que estamos em contato com tal pessoa. Um dos elos mais fortes criados é o elo do das relações afetivo-sexuais, pois além da troca de afeto e de ideias, temos a ativação da energia sexual.A energia sexual é algo poderoso. Ela é alimentada quando existe afeto e/ou amor entre o casal, entretanto ela pode resistir mesmo quando há a ruptura do relacionamento, a passagem do tempo ou o estranhamento entre o casal. Quando o casal escolhe se separar, os laços criados através do amor e da energia sexual podem desaparecer gradualmente ou continuar existindo, criando bloqueios e reações negativas. Essa energia sexual pode se tornar uma barreira para o desenvolvimento de novas relações, criando muito frequentemente uma visão negativa do amor.Existem diferentes rituais destinados a anular os laços gerados pela energia sexual. A maioria desses ritos é baseada em processos de limpeza e purificação. Esses rituais são indicados sempre que terminamos (definitivamente) uma relação e antes de iniciar um novo relacionamento. Eles têm por objetivo cancelar qualquer energia sexual residual em nosso corpo energético.Esse ritual é divido em duas partes, veja abaixo:Nem sempre. Depende da força do laço que une você ao seu ex-parceiro. Alguns laços energéticos são mais fortes e levam mais tempo para se dissolver. Até porque o processo de perdão e de libertação de mágoas em relação a ele/a precisa acontecer. Por isso, você pode repetir esse ritual quantas vezes achar necessário. A vela branca pode ser apagada no fim do ritual e reacendida quando for repetir (ou para outros fins). Quando ela acabar, pode descartar os resíduos no lixo comum. Não existe um dia ou hora ideal para realizar esse ritual, ele deve ser realizado quando o seu corpo pedir, respeitando os seus limites energéticos e emocionais. Ao realizar o ritual, você vai ir sentindo gradualmente a libertação dessa energia sexual presa ao seu ex-companheiro. Basta persistir para que esses laços não criem bloqueios energéticos em sua vida amorosa.