Número 13: azar ou sorte? Descubra o que ele realmente significa

Sapo da fortuna- É um amuleto chinês que simboliza prosperidade, frequentemente feito de cerâmica, metal ou pedra. Na cultura chinesa, aparece com uma moeda na boca para indicar prosperidade financeira. Colocá-lo perto da entrada da casa ou do escritório é um atrativo de boa sorte e fortuna. Divulgação Cia da Magia

Ferradura- O objeto está associado à sorte e proteção, é um amuleto comum feito de ferro. Pendurá-la acima da porta remonta à Roma antiga para afastar os maus espíritos. Em várias culturas, é considerado auspicioso pendurá-la com as pontas para cima para "segurar" a sorte. Imagem de Julita por Pixabay

Ba-Gua- É um símbolo do Feng Shui chinês, usado para atrair energia positiva e equilíbrio. Feito de metal, madeira ou cristal, é encontrado em lojas esotéricas. Cada lado representa aspectos da vida como família, prosperidade, saúde e sucesso, e sua posição é calculada segundo princípios do Feng Shui para aumentar seu efeito. Divulgação Shopee

Olho de Cabra- Também chamado de "semente de olho de cabra", é um amuleto da sorte originário da América do Sul. Geralmente encontrado em lojas de artesanato ou online, é uma semente da árvore Ormosia coccinea, naturalmente polida pela água e pedras dos rios. Carregá-lo como amuleto, segundo a crença, traz proteção espiritual e afasta energias negativas. Jorge EFO Silva - wikimedia commons

Flickr O que vi do mundo

Estrela de Davi- É um símbolo de seis pontas, usado como amuleto da sorte. Encontrado em joias, decorações e objetos de arte, pode ser feito de ouro, prata ou outros metais preciosos. Conhecida como Magen David em hebraico, que significa "Escudo de Davi", simboliza proteção espiritual e é também um símbolo de identidade e unidade do povo judeu. Flickr O que vi do mundo