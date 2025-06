13 superstições bizarras pelo mundo que vão além da sexta-feira 13

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Sexta-feira 13 é um clássico do azar — mas se você acha que é só essa a superstição curiosa que existe, está enganado. Em várias partes do mundo, tradições antigas e crenças inusitadas ainda ditam o que pode ou não ser feito para afastar a má sorte. Algumas chegam a parecer absurdas, mas fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas.

Seja evitando um número específico, usando objetos como amuletos ou seguindo rituais curiosos para afastar o azar, as superstições fazem parte da cultura humana há séculos. A seguir, listamos 13 superstições reais e bem estranhas que mostram como o medo do incontrolável assume formas curiosas ao redor do planeta.

1. Nada de número 4 no Japão e na China

Se o número 13 é temido no Ocidente, o 4 ocupa esse papel em boa parte da Ásia. Em japonês e chinês, a pronúncia de “quatro” soa muito parecida com a palavra “morte”. Por isso, prédios frequentemente pulam o 4º andar, e produtos com esse número costumam ter menos saída no mercado.

2. Abrir guarda-chuva dentro de casa dá azar (mesmo!)

Você já ouviu isso no Brasil, mas essa superstição tem origem na Inglaterra vitoriana. Na época, os guarda-chuvas tinham armações pesadas, que podiam causar acidentes se abertos em espaços fechados. Com o tempo, o medo físico virou superstição — e hoje, ainda tem gente que prefere não arriscar.

Mas essa não é a única teoria por trás dessa superstição. Alguns estudiosos dizem que a crença pode ter raízes no antigo Egito, onde os sacerdotes e a realeza usavam guarda-chuvas feitos de materiais como penas de pavão e papiro. Abrir um guarda-chuva em casa poderia ser visto como uma forma de perturbar a ordem natural e irritar o deus do Sol, Rá.

Outros acreditam que os guarda-chuvas eram uma forma de imitar a deusa Nut, que protegia a Terra com sua sombra sagrada. Se alguém não nobre ousasse usar um guarda-chuva, poderia ser considerado um foco de azar.

3. Cebolas como detector de azar na Romênia

Na região rural da Romênia, camponeses acreditam que cebolas podem prever desastres ou o sucesso das colheitas. Em algumas aldeias, há quem corte uma cebola ao meio e deixe as camadas expostas ao clima: se ficarem úmidas, o ano será ruim. Se secarem rápido, tudo vai dar certo.

4. Tesoura aberta atrai brigas e azar no Egito

No Egito e em partes do Oriente Médio, é comum acreditar que deixar uma tesoura aberta sem uso pode trazer brigas para dentro de casa — ou até atrair espíritos ruins. O objeto deve ser mantido fechado e guardado com as lâminas protegidas.

Algumas pessoas também associam a tesoura aberta a um sinal de "corte" em relação à vida, como se estivesse rompendo com algo ou alguém.

5. Pisar em cocô dá sorte… ou um grande azar (na França)

Na França, pisar em cocô de cachorro com o pé esquerdo é sinal de boa sorte. Mas cuidado: se for com o pé direito, o azar vem com força. A superstição é tão popular que virou piada nacional — e motivo de consolo para quem sofre acidentes urbanos.

6. Números ímpares em buquês dão azar na Rússia

Na Rússia, é costume dar flores em números pares para celebrações felizes. Buquês com números ímpares são reservados para funerais. Entregar 13 rosas a alguém por lá, mesmo por amor, pode ser um gesto mal interpretado.

7. Terça-feira 13 é o dia do azar na Grécia

Diferente do mundo ocidental, na Grécia e em países como a Espanha, a Sexta-feira 13 não é temida. O dia do azar é a terça-feira 13 — por associação com a queda de Constantinopla, que aconteceu nesse dia. Evitar compromissos importantes ou decisões sérias é quase uma regra cultural.

8. Nunca brinde com água na Alemanha

Brindar com água em vez de vinho ou cerveja é considerado um presságio de morte na Alemanha. De acordo com lendas antigas, ao fazer isso você estaria brindando com os mortos — e convidando-os para a sua vida.

Acredita-se que essa crença está ligada à ideia, que surgiu no século XIX durante epidemias de cólera, de que a água pode contribuir para a propagação da doença. Também há a crença de que brindar com o copo vazio pode atrair má sorte.

9. Evite assobiar à noite nas Filipinas

Nas Filipinas, há uma crença antiga de que assobiar depois do anoitecer atrai espíritos malignos e azar para dentro de casa. O som seria como um chamado para entidades perigosas, especialmente em regiões rurais. Muitos evitam até o assobio inocente para não despertar o sobrenatural.

10. Dormir com ventilador ligado pode matar — na Coreia do Sul

“Fan Death” é uma crença comum na Coreia do Sul: a ideia de que dormir com o ventilador ligado em um ambiente fechado pode causar a morte por sufocamento. Não há comprovação científica, mas ainda é comum que fabricantes incluam timer automático nos aparelhos.

11. Chinelos virados trazem desgraça no Brasil

Essa é clássica por aqui: deixar o chinelo virado para baixo pode causar a morte da mãe. A superstição é passada de geração em geração, e mesmo quem não acredita muitas vezes desvira “por via das dúvidas”.

A crença surgiu nos anos 1960, quando muitas casas ainda não tinham revestimento no chão. Os chinelos, usados para evitar que os pés ficassem sujos, ficavam mais sujos se estivessem com a sola para cima.

12. Matar aranhas dá azar na Escócia

Na Escócia, uma superstição antiga afirma que matar uma aranha, especialmente dentro de casa, atrai má sorte. Segundo a crença, as aranhas são símbolos de prosperidade e proteção. Matar uma seria romper esse ciclo de sorte.

13. Porta vermelha pode indicar azar nos EUA (ou não)

Nos Estados Unidos, pintar a porta de vermelho pode significar sorte ou azar, dependendo da região. Em alguns estados, a cor na porta de entrada é associada a boas-vindas e energia positiva. No Feng Shui, é associada à prosperidade, fortuna e boa sorte.

Mas, por conta de filmes de terror, muita gente acredita que a porta vermelha representa um portal para um mundo sobrenatural.

Superstições são um espelho cultural

Pode parecer exagero ou até engraçado, mas as superstições dizem muito sobre os medos, valores e tradições de cada povo. Mesmo em um mundo dominado pela ciência e pela tecnologia, essas crenças continuam resistindo — algumas como rituais simbólicos, outras como hábitos arraigados.

A Sexta-feira 13 é só a ponta do iceberg. O medo do azar, do desconhecido e da má sorte é universal — e cada cultura dá um jeito próprio (e às vezes bem esquisito) de tentar manter esses males afastados.

Se você já bateu três vezes na madeira, jogou sal atrás do ombro ou fez figa, saiba que está longe de estar sozinho. Afinal, quando o assunto é azar, sempre vale mais prevenir do que remediar.