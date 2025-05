Objetos de azar que você deve evitar em casa

Quais são os objetos de azar?

Louças e espelhos quebrados

Tenha especial atenção às fotos

Objetos de azar - Flores secas

Animais embalsamados ou secos

Você já entrou na casa de um membro da família ou amigo e sentiu algo muito estranho, como se fosse muito difícil estar lá sem sentir algum desconforto ? Certamente isso já aconteceu com você.Muitas pessoas acreditam que os objetos de uma casa podem ter 'uma vibe muito pesada'. E, embora possa parecer irreal, é verdade. Não é porque não vemos certas coisas, que significa que elas não estão lá. Os sentimentos são um exemplo muito claro, e este também é o caso das energias . Existem pessoas, lugares e até objetos que emanam vibrações negativas e que não nos fazem sentir bem. O que acontece é que eles roubam nossas energias , fazendo com que nos sintamos cansados ??e desconfortáveis. Certamente você nunca gostaria que isso acontecesse com você, a menos que sua casa fosse vítima dessas más energias . Portanto, aqui estão algunsse não desejar que eles atraiam energia ruim para sua casa.Em geral, quando um objeto quebra, ele perde sua integridade e também a energia que o caracteriza. Então, quando isso acontece, é melhor se livrar dele, porque já cumpriu sua função em nossa casa. O espelho é uma questão ainda mais importante, porque, embora a cultura popular diga que um espelho quebrado representa sete anos de má sorte , essa teoria nunca foi comprovada. No entanto, qual é o objetivo de preservar um espelho quebrado que só mostra uma imagem distorcida e deformada de si mesmo?Quanto às fotografias , se forem lembranças importantes da família, mande restaurar e coloque-as como decoração, para que estejam em sua casa; mas não as deixe esquecidas em um canto como se fosse apenas lixo.São criações da natureza que antes eram vivas e bonitas, mas depois de um tempo elas se tornam corpos murchos que não têm mais nada a oferecer. Substitua-as por flores novas ou artificiais que durem mais, mas evite deixá-las secas, pois você criará um espaço para más energias dentro de sua casa. morte é um processo, e o que se segue ao corpo depois é integrá-lo à natureza. Mas muitas pessoas gostam de interromper o processo de decomposição para substitui-lo por componentes químicos que lhes permitem pendurar nas paredes. O ideal é não fazê-lo, porque esses corpos mantêm a sensação de medo que tiveram momentos antes de morrerem, que gera um ambiente pesado e com muitas energias que podem não resultar tão bem para a harmonia da sua casa.