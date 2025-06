Motorista de aplicativo é assassinado a tiros no Rio

Policiais civis da Delegacia de Homicídios estão investigando a morte de um motorista de aplicativo, no Rio de Janeiro nessa quinta-feira (5/6).

De acordo com testemunhas, homens em uma moto passaram pela Avenida Raul Barros Vieira, próximo ao Conjunto da Marinha, em Bangu, atirando contra o carro dele. Há informações de que ele possa ter sido confundido com um miliciano.

Uma amiga da família do motorista conta que está chocada com o crime. “Eu estou sem chão, coração partido, era um menino do bem. Foi meu vizinho, viveu dentro da minha casa com meus filhos. O rapaz totalmente do bem, estava tão feliz. Ele casou faz duas semanas, trabalhador, um garoto totalmente do bem. O Bangu está de luto, Bangu está triste. Todo mundo conhecia ele, um rapaz bom, alegre, flamenguista doente. Estamos em luto.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais estão analisando câmeras de segurança para esclarecer o crime.