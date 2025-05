Romance e astrologia se unem em parceria que promete matches mais alinhados

Em um movimento que une tecnologia e astrologia, o aplicativo de relacionamentos happn e o site Personare anunciaram uma parceria inédita para oferecer conteúdo astrológico personalizado dentro do app. A iniciativa busca ajudar usuários a criarem conexões mais significativas, aproveitando o forte interesse dos brasileiros por signos. Segundo uma pesquisa da plataforma, 58% dos usuários conferem a compatibilidade astrológica antes mesmo do primeiro encontro.

A colaboração traz, semanalmente, análises e conselhos feitos por especialistas do Personare diretamente no aplicativo, com base nos signos dos usuários. A aposta é transformar o autoconhecimento astrológico em ferramenta para melhorar a comunicação e as chances de sucesso nos romances. A pesquisa aponta que 76% dos usuários do happn leem horóscopos com frequência e 66% acreditam que seus signos influenciam sua forma de amar.

Mais do que uma simples curiosidade, os signos ajudam a criar filtros emocionais. Nesse sentido, a colaboração desenvolveu um ranking dos signos mais desejados, e também dos mais evitados, amorosamente.

Confira o ranking a seguir:

Top 5 signos mais amados

1 Escorpião

2 Touro

3 Câncer

4 Peixes

5 Leão

Top 5 signos mais evitados

1 Gêmeos

2 Aries

3 Escorpião

4 Virgem

5 Touro

Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn, destaca o valor da astrologia como aliada nos encontros: "Com análises feitas por especialistas, os usuários agora podem usar o horóscopo como ferramenta para construir conexões mais profundas".

Já Carolina Senna, sócia do site Personare, ressalta que a parceria leva o conteúdo astrológico para um momento em que as pessoas estão mais abertas a se conectar.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais