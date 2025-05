Céu do Dia - Insights Astrológicos

WE

Evite brigas desnecessárias e mantenha um clima de paz no seu relacionamento. Hoje sua sensibilidade pode estar mais aflorada, então não esconda quem você realmente é. No trabalho, seja prudente ao assumir novos projetos e não se distraia com tarefas que não são suas. Quanto menos estresse, melhor para sua saúde. Priorize seu bem-estar!

