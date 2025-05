Como aplicar o Feng Shui em ambientes pequenos

Aplicando o Feng Shui em ambientes pequenos - Quartos

Sala

Aplicando o Feng Shui em ambientes pequenos - Cozinha

Aplicável em ambientes de qualquer tamanho, o Feng Shui também pode ser uma terapia bastante eficaz em casas ou apartamentos pequenos, equilibrando assim a energia interna favorecendo a harmonia entre móveis, objetos decorativos e, claro, moradores. Aplicando o Feng Shui em ambientes pequenos você equilibra as energias. Antes de partir para cômodos específicos, é importante considerar algumas mudanças simples que começam logo nas cores das paredes e revestimento do chão. Sendo um espaço pequeno, toda a sensação de amplitude é bem-vinda, proporcionando também claridade e bem-estar dentro do local. Para proporcionar tal efeito, é importante investir em cores claras, cortinas compridas e utilizar o mesmo piso no maior número de cômodos possíveis, a fim de criar a sensação de continuidade. Ainda com relação às regras gerais para proporcionar um melhor aproveitamento dos ambientes pequenos, procure não inserir muitos móveis e objetos decorativos em proximidade, pois tal disposição pode acarretar uma grande carga de energia acumulada, impossibilitando um fluxo de entrada ou saída do ambiente.Até mesmo os menores espaços podem ser organizados de maneira a proporcionar uma sensação de calma e relaxamento com o auxílio do Feng Shui. Essa antiga prática chinesa visa encontrar o equilíbrio perfeito entre os cinco elementos da natureza: água, fogo, terra, madeira e metal. O objetivo aqui será garantir que seu espaço seja favorável e estimulante para todos aqueles que vivem ali.Inadequado para a presença de cores fortes e material relacionado ao trabalho – como computadores ou documentos – o quarto deve ser um ambiente suave e agradável, com uma boa incidência de luz natural e propício para o descanso. O posicionamento da cama é um fator crucial para definir o grau de descanso e relaxamento de um quarto. Coloque-a contra uma parede sólida, e não debaixo de uma janela , permitindo que se tenha uma visão completa da porta. A decoração pode ficar por conta de quadros condizentes com o tamanho do espaço, e que reflitam aquilo que você deseja experienciar. Especialmente em quartos de casais, optem por móveis e peças de arte em pares. Espelhos também são uma boa pedida. Além de refletirem a luz natural, criam a ilusão de que o espaço pareça muito maior do que realmente é. No entanto, é importante que você posicione o espelho longe de quinas e de modo que não possa ver o seu reflexo enquanto estiver deitado na cama, pois pode gerar inquietação.A sala é um espaço de conexão e expressão, então é permitido ousar com as cores das paredes e decorações (use a sua intuição e equilibre os elementos). Se quiser adicionar quadros, cuide para que eles contenham as cores dos cinco elementos e, se possível, estejam carregados de história — sua ou de familiares, obviamente. Quanto ao sofá, deixe-o sempre encostado em uma parede e nunca de costas para portas. Preferencialmente, posicione o móvel de frente para a porta de entrada e proporcione uma sensação de hospitalidade e acolhimento ao local, circulando ainda toda a energia no ambiente. Poltronas e banquetas seguem o mesmo princípio; minimize a possibilidade de alguém se sentar de costas para a porta. Um dos cinco elementos do Feng Shui é a Madeira, invocando compaixão, bondade e flexibilidade. Posicionar plantas verdes e bem cuidadas traz esse elemento para dentro de casa, juntamente de sua energia vital. Se não há luminosidade natural suficiente para cultivar uma planta na sala, você pode substituí-las por plantas artificiais — desde que se pareçam muito com as reais.Geralmente entre os menores cômodos presentes em uma casa ou apartamento pequeno, a cozinha é um ambiente conectado ao seu estado de saúde e bem-estar . Se estiver sentindo dificuldades em manter as coisas organizadas, isso pode significar que você tem mais itens do que a cozinha é capaz de acomodar. Nesse caso, aposte em algumas prateleiras abertas, pois abre o espaço e permite que a energia flua melhor. Lembrando que todo o seu espaço deve estar bem organizado, seja ele visível ou não. Compre ou pinte os armários de cores mais claras, como branco ou amarelo claro, combinando com os demais elementos da sua cozinha. A iluminação é outro ponto muito importante nesse cômodo. Experimente diferentes níveis de iluminação nesse ambiente, adicionando espelhos sempre que possível. Encontre uma maneira de adicionar um espelho na cozinha para que ele aumente a luminosidade e expanda visualmente o espaço que você tem. Energia fresca também é indispensável! Tenha um pequeno jardim com ervas aromáticas ou apenas algumas frutas frescas expostas e veja a diferença. De acordo com as técnicas do Feng Shui, otimizar o espaço e tornar este um ambiente iluminado e de fácil acesso também proporciona uma maior facilidade para a entrada de boas energias, as quais também não serão impedidas de circular pelo ambiente.