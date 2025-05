Tecno it ganha destaque na mídia por soluções avançadas

A transformação digital se tornou a pedra fundamental no crescimento sustentável de grandes negócios ao redor do mundo. Dados apurados pela alemã Statista estimam que os investimentos globais em todos os projetos relacionados ao uso de tecnologia da informação nos negócios já ultrapassam a marca de US$ 5.7 trilhões. É nesse cenário que a Tecno it, empresa brasileira especializada na integração de soluções personalizadas de TI, tem ganhado destaque na mídia pelo trabalho realizado com grandes empresas que precisam incorporar tecnologia às suas estruturas. Recentemente, a Tecno it figurou em uma renomada publicação de negócios, posicionada como uma parceira estratégica para organizações que precisam de foco em escalabilidade, inteligência operacional e geração de valor por meio de soluções tecnológicas.

No artigo, ganhou destaque o papel essencial da transformação digital no crescimento sustentável de grandes negócios ao redor do mundo, com consultorias como McKinsey e International Data Corporation (IDC) reforçando a tese de que investir em tecnologia da informação é uma das ações mais efetivas para ampliar margens operacionais, explorar novos mercados e garantir vantagem competitiva. Contudo, os dados dessas entidades também pontuam que apenas 35% dos projetos atuais de transformação digital são bem-sucedidos. Isso reforça que ter a parceria certa faz toda a diferença. Nesse contexto, a Tecno it surge como um elo decisivo entre estratégia e execução.

“Ser reconhecido por uma publicação tão influente no mundo dos negócios como parceiro das grandes corporações e projetos bilionários reforça nosso compromisso com a inovação tecnológica e com a geração de resultados concretos para nossos clientes”, afirma Ibrahim Boufleur, CEO da Tecno it. “A abordagem envolve o desenho de arquiteturas tecnológicas que combinem segurança, performance e escalabilidade, sempre de acordo com a complexidade e os objetivos específicos de cada estrutura empresarial”, completa.

Tecnologia como motor de crescimento

Atuando há mais de uma década no mercado, a Tecno it figura entre os líderes do setor por desenvolver e integrar soluções que atendem desde grandes indústrias privadas até iniciativas do setor público e projetos de cidades inteligentes.

Nesse sentido, outro ponto relevante abordado na publicação mencionando a Tecno it é como esse perfil se alinha ao cenário global em que grandes bilionários como Musk e Gerdau, por exemplo, têm em comum o uso estratégico da tecnologia como motor de seus impérios. Assim, empresas brasileiras que desejam atingir novos patamares de lucratividade e escala global têm se inspirado nesses nomes e encontram na integradora brasileira uma parceira para enfrentar os desafios da era digital.

“Há muito tempo a tecnologia deixou de ser um suporte operacional. Ela é parte central da estratégia de negócio e os nomes por trás dos maiores negócios e fortunas do mundo sabem disso”, ressalta Boufleur. “Nossa missão é transformar a complexidade tecnológica em oportunidades concretas de crescimento para nossos clientes. E é gratificante ver esse trabalho reconhecido por um veículo tão importante”, completa o CEO.

