Mulheres trans são presas por extorsão a turista norueguês

Por Gabriella Chain

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (3), duas mulheres trans acusadas de extorquir um turista norueguês em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, os crimes vinham acontecendo desde o dia 22 de março. As autoras, que atuavam como profissionais do sexo, chantageavam a vítima com ameaças de divulgar vídeos íntimos gravados sem autorização. Para não expor o material, exigiam pagamentos elevados.

A vítima, que não teve a identidade revelada, chegou a pagar cerca de R$ 35 mil às criminosas.

As mulheres foram presas em flagrante enquanto realizavam uma nova tentativa de extorsão no hotel onde o turista estava hospedado. Uma das acusadas tem antecedentes por extorsão, associação criminosa e rufianismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os agentes seguem investigando o caso para identificar outros dois suspeitos envolvidos no crime.