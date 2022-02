Presos extorquem homens com perfis em sites de relacionamento

Uma das vítimas chegou a transferir R$ 120 mil para os criminosos (foto: Reprodução/Correio Braziliense )



Se passando por policiais civis, os detentos e familiares deles extorquiam homens que participavam de sites de relacionamento. Conversas obtidas em primeira mão pelo Correio mostram o constrangimento das vítimas. Investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PCRS), detentos da Penitenciária de Jacuí (JEC), em Charqueadas (RS), amedrontavam e ameaçavam as vítimas para conseguir dinheiro.Se passando por policiais civis, os detentos e familiares deles extorquiam homens que participavam de sites de relacionamento. Conversas obtidas em primeira mão pelo Correio mostram o constrangimento das vítimas.









Após um tempo de conversa, os internos pediam para que o homem enviasse fotos ou vídeos de cunho sexual.



Os diálogos continuavam e, segundo as investigações, os criminosos chegaram a contratar meninas para que, caso fosse preciso fazer chamada de vídeo, elas aparecessem.



"Depois de uns dias, os próprios detentos entravam em contato com a vítima, mas dessa vez se passando por policial civil", afirmou o delegado Thiago Boeing, da 23ª DP.





Extorsão

Nas conversas, o falso policial, que na verdade era um preso, dizia que a mulher com quem o homem conversava se tratava de uma menor de idade. Dizia, ainda, que a familiar da adolescente havia descoberto tudo e registrado boletim de ocorrência.





Aproveitando-se da situação, os presos começavam uma segunda etapa do crime: os falsos policiais passaram a extorquir os homens pedindo valores altíssimos, com a promessa de que a investigação seria "extinta".



Em uma das mensagens colhidas pela polícia, o preso diz: "O senhor escolhe. Vai querer ir preso e acabar com sua vida. Eu tenho amigo na Polícia Federal. Eu posso pedir a ele para consultar o seu limite de empréstimo."





Ameaçado de prisão, o vigilante de Ceilândia chegou a depositar R$ 4 mil, sendo R$ 2 mil em ocasiões diferentes.



Outra vítima depositou R$ 120 mil. Em um outro diálogo, o interno chega a se passar por Corregedor da Polícia Civil e pede para que o valor do depósito seja a maior, pela posição do cargo.



"Ele (agente) é meu subordinado. Eu sou autoridade maior na corregedoria da Polícia Civil", escreveu o criminoso.





Os depósitos eram feitos na conta dos familiares dos detentos, que estão sendo investigados, segundo a apuração policial. Dos 13 mandados de busca e apreensão cumpridos nessa terça-feira (15/2), 10 são de presos do PEJ.