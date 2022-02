Chega a 34 o número de mortos pelas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro

Correnteza próxima a imóveis de Petrópolis (foto: Reprodução da internet/Twitter)

Um dos locais mais afetados foi o morro da Oficina, no Alto da Serra, onde grande deslizamento de terra atingiu várias moradias.Segundo a prefeitura de Petrópolis, estima-se que 80 casas tenham sido afetadas no local, que fica próximo à Rua Tereza, conhecida área comercial do município perto do centro histórico.