Mulher é presa após violar tornozeleira eletrônica 72 vezes

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos foi presa pela Polícia Civil de Alagoas nesta terça-feira (1º), em Santana do Ipanema, no sertão do estado, após violar a tornozeleira eletrônica que usava 72 vezes.

Segundo o relatório da Seris (Secretaria de Ressocialização), responsável pelo monitoramento, a suspeita saiu de casa 50 vezes e desligou o dispositivo outras 22 vezes.

Diante das violações, a pasta encaminhou um relatório à Justiça, que converteu a prisão domiciliar em prisão preventiva.

A suspeita, que não teve a identidade revelada, havia sido presa em flagrante por tráfico de drogas em setembro de 2023.

Na época, ela recebeu o benefício da prisão domiciliar, com a condição de utilizar tornozeleira eletrônica e seguir as restrições impostas pelo Poder Judiciário.

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada ao CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) de Santana do Ipanema, onde aguarda audiência de custódia.