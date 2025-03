Mototaxista é morto a facadas pela namorada

Um mototaxista, identificado como João Vitor Alves Franco Mathias, de 21 anos, foi morto a facadas, na tarde deste domingo (23/3), na casa da namorada, no Rio de Janeiro.

Segundo vizinhos, o casal teria se desentendido por ciúmes. Durante a discussão, Larissa Sanches, de 21 anos, pegou uma faca e desferiu golpes contra o companheiro.

Ainda de acordo com relatos, em determinado momento, foi possível ouvir João Vitor dizendo: “Faca não!”

Momentos depois, Larissa foi vista por uma vizinha com a filha de 7 meses no colo e algumas sacolas, saindo da casa, que fica na favela Proença Rosa, em Barros Filho, na Zona Norte. A mulher questionou Larissa sobre o namorado e a autora do crime alegou que ele já havia ido embora.

A vizinha esperou ela sair, entrou na casa e encontrou o jovem esfaqueado. Ele chegou a ser socorrido para uma UPA da região, onde morreu.

No final do dia, Larissa se entregou em uma delegacia da Zona Norte. Posteriormente, ela foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios.