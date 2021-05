PM do Rio abre investigação para apurar morte de mototaxista e passageiro

A corregedoria da Polícia Militar (PM) abriu investigação para apurar as circunstâncias das mortes de um mototaxista e de um passageiro na noite desta terça-feira, 18, próximo à Cidade de Deus. Moradores afirmam que os dois foram mortos em abordagem da PM. Vídeo que circula nas redes sociais mostra policiais arrastando um dos corpos para dentro da viatura.



Os policiais que participaram da ação pertencem ao 18º BPM (Jacarepaguá). Eles foram ouvidos na Delegacia de Homicídios da Capital e um fuzil da equipe foi recolhido para perícia. Após a ação, moradores tentaram fechar vias de acesso ao local como protesto. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do 18° BPM estão na região na manhã desta quarta-feira, dia 19.