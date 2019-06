Mototaxista morre após confronto com policiais na zona norte do Rio

O mototaxista Matheus Rodrigues Monteiro de Oliveira, de 19 anos, foi morto na tarde desta sexta-feira, 28, após tiroteio no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, policiais do 41º BPM, em Irajá, faziam patrulhamento na área quando avistaram duas motocicletas com quatro indivíduos.



"Ao perceberem a presença dos militares, atiraram contra eles. Houve confronto. Na ação, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Carlos Chagas", disse a assessoria da Polícia Militar, em nota.



De acordo com informação do Hospital Carlos Chagas, Matheus Rodrigues Monteiro de Oliveira deu entrada na unidade às 16h04 da sexta-feira "em estado gravíssimo" e, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu e foi a óbito às 16h20. A ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia, informou a PM.