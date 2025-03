Jovem que atropelou PM estava embriagado, diz polícia

Kayky Moyses Esposito Santos, de 21 anos, preso em flagrante por homicídio após colidir com uma viatura da Polícia Militar e causar a morte da sargento Carla Cristiane Teixeira Bon, de 39 anos, admitiu à polícia que estava dirigindo embriagado.

O jovem contou ao delegado que bebeu uísque com energético por cinco horas em um quiosque no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Kayky assistia um show ao lado do pai.

Kayky é aluno do centro de preparação de oficiais da reserva do Exército no Rio de Janeiro, e a farda foi encontrada no carro destruído. A defesa do jovem optou por não se pronunciar no momento.

Carla atuava na corporação desde 2012 e deixa filhos

A sargento Carla Bon ingressou na PM em 2012 e estava lotada na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). No momento do acidente, ela apoiava o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas.

O corpo da policial será sepultado nesta terça-feira (18) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Carla deixa dois filhos.

Outro policial que estava na viatura sofreu ferimentos na perna e foi encaminhado ao Hospital Central da PM, onde recebeu atendimento e passa bem.