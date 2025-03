PM morre atropelada por militar do Exército na Linha Amarela

Carla Teixeira Silva, uma policial militar de 39 anos, morreu atropelada na madrugada desta segunda-feira (17), na saída 5 da Linha Amarela, altura de Del Castilho, sentido Fundão.

A agente estava fora da viatura quando foi atingida em cheio por um carro desgovernado. O condutor do veículo, um Fiesta prata, era o militar do Exército, Kaike Moisés Espósito, de 21 anos.

A policial não resistiu ao impacto e morreu na hora. O corpo dela está no Instituto Médico Legal (IML).

Já Kaike está internado em estado grave no Hospital Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte do Rio.

Um segundo policial, que realizava patrulhamento com Carla e estava dentro da viatura, também ficou ferido, porém sem gravidade. Ele foi levado ao Hospital Central da PM.

Vítima deixa dois filhos

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar lamentou a morte da 3° Sargento.

Carla era lotada na Coordenadoria de Polícia Pacificadora e estava de serviço em apoio ao Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

A vítima está na corporação desde 2012 e deixa dois filhos.

A Lamsa, concessionária que administra a via, afirmou que foi acionada e atuou no local do acidente.