Mulher compra fruteira pela internet e se surpreende na entrega

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma internauta viralizou nas redes sociais por causa de sua experiência em uma compra on-line. Andressa Pavin compartilhou no TikTok que comprou uma fruteira em um aplicativo de marketplace, mas não recebeu o que estava esperando.

No vídeo, a mulher aparece revoltada tomando café e mostra que recebeu um quadro decorativo com a imagem da fruteira que ela comprou. Mas não se tratava de um golpe: a mulher só não tinha se atentado à descrição exata do produto. “Eu não tenho o hábito de prestar atenção”, escreveu na legenda.

Em um comentário, ela destaca que sempre olha fotos e avaliações, menos naquela compra. “Eu falhei como consumidora”, brincou.

O vídeo, com quase 4 milhões de visualizações, divertiu os internautas. “Eu achei que era a caixa e que vinha um produto mini, mas o final foi MUITO MELHOR”, disse um perfil. “Pelo menos já veio com as frutas”, comentou outro. “Ela tomando seu café indignada, tadinha”, destacou um terceiro.

Essa história viralizou em 2023, o FLIPAR mostrou e agora relembra como alerta. Uma moradora de Joinville, em Santa Catarina, comprou um sofá usado e teve uma surpresa. Reprodução NSC TV Uma cachorra estava dentro. Magrinha, desnutrida e fraca. O caso surpreendente foi divulgado recentemente pela Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada), no Instagram. Reprodução de NSC TV Tudo começou quando a compradora Heleia Araújo procurou anúncios de sofá em sites de artigos usados. Divulgação Ela pesquisou e encontrou um sofá adequado para sua expectativa. Só não imaginava que uma cachorrinha, como disse a Frada, chegaria como "brinde". Reprodução NSC TV Brincadeira à parte, a instituição disse que ninguém sabe como a cachorra foi parar dentro do sofá. Reprodução NSC TV Uma mulher que se apresentou na rede social como irmã da compradora disse que tentou falar com a vendedora do sofá sobre a cadela, mas a mulher bateu com o telefone e não quis conversa Reprodução NSC TV A compradora Heleia Araújo disse que a cachorra não latiu nem deu qualquer sinal. Mas seu marido percebeu ao virar o móvel para passar pela porta. Reprodução NSC TV Foi necessário até rasgar o forro do sofá para retirar a cadelinha. "Estava com muita fome e sede, " na verdade quase morrendo", escreveu. Reprodução NSC TV A publicação da Frente de Ação pelos Direitos Animais chamou atenção e viralizou na rede social. Muita gente ficou sensibilizada e decidiu compartilhar a história da cadelinha que estava no sofá. Reprodução NSC TV A internauta Soraya Gomes Garcia decidiu adotar a cadelinha. Soraya havia perdido uma cachorrinha de estimação há dois anos. Gostava tanto do animal que chegou a tatuar seu nome no braço: Mel. Reprodução NSC TV Por isso, Soraya deu o mesmo nome à nova cadela. E olha como ela ficou depois de receber banho, água e alimentação. E, claro, um brinquedo para distrair Reprodução NSC TV A Frada atualizou então a mensagem dizendo que a cachorrinha foi adotada . E ainda botou uns emojis de mãos em prece. Mel recebeu tosa e ficou bem fresquinha e enfeitada. O abandono de animais é crime. A cadelinha teve sorte de encontrar alguém para acolhê-la. Arquivo pessoal Soraya Voltar Próximo

A publicação também serviu para que outras pessoas compartilhassem histórias parecidas que viveram nas compras on-line. “Eu uma vez comprei uma garrafinha e veio só o CANUDO! Fui louca no aplicativo e era isso mesmo, só não prestei atenção”, comentou um perfil.

“Meu pai comprou uma cadeira de balanço e chegou essa mesma placa com a foto da cadeira”, disse outro. “Desde que comprei uma panela de pressão e o que veio foi a borracha da panela, eu leio e releio o descritivo e vejo as avaliações do produto”, aconselhou outro.