Fábrica de sorvetes é fechada porque consumidora achou barata em picolé

Jornalista e locutora gonçalense formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Apaixonada por rádio, música e entretenimento.

A fábrica de sorvetes Doce Verão foi interditada nesta quinta-feira (6) pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e pelo Procon-RJ. A operação foi realizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e contou com o apoio da PM.

A interdição ocorreu porque um consumidor encontrar uma barata dentro do picolé comprado na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso viralizou nas redes sociais, levando os órgãos de fiscalização a vistoriar a fábrica.



Durante a inspeção, foram constatadas diversas irregularidades, incluindo a falta de licença sanitária, ausência de certificado do Corpo de Bombeiros e precárias condições de higiene. Entre os problemas encontrados estavam rachaduras e mofo nas paredes e no teto, ralos inadequados e a falta de telas de proteção contra pragas.



‘Interdição é essencial’, diz secretário



O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, ressaltou que a medida busca proteger a saúde da população. Segundo ele, a empresa só poderá voltar a funcionar após cumprir todas as exigências sanitárias e regulatórias.



“A interdição é essencial para garantir a segurança dos consumidores. As condições encontradas são inaceitáveis, e a empresa deverá corrigir todas as irregularidades antes de retomar as atividades”, afirmou o secretário.

A Doce Verão deverá apresentar um plano de adequação para que suas operações sejam regularizadas. A Sedcon e o Procon-RJ continuarão monitorando o caso para assegurar o cumprimento das normas.