Denúncia aponta uso de alimentos vencidos e sem higiene em presídios de MG

Agentes penitenciários fiscalizaram empresa que presta serviço de alimentação em presídios de MG e constataram condições insalubres. Produtos sendo guardados de forma indevida, falta de higiene. (foto: Arquivo pessoal) Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais realizaram, nesta terça-feira (4/1), uma fiscalização na cozinha da empresa que presta serviço de alimentação aos presídios do interior do estado. Foram constatadas condições insalubres do local, com falta de higiene e produtos vencidos sendo distribuídos às penitenciárias. O Sindicato da Polícia Penal de Minas Gerais (Sindppen) vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público.





Imagens do local encaminhadas ao Estado de Minas mostram os ambientes usados para preparar os alimentos sem condições adequadas de higiene, produtos sendo guardados de forma indevida e vencidos, como leite e feijão, galões que armazenam as bebidas sujos por dentro. Confira as fotos: São quatro unidades da 12ª RISP (Região Integrada de Segurança Pública) atendidas pela empresa: Centro de Remanejamento Provisório (Ceresp) de Ipatinga, o presídio de Coronel Fabriciano e de Timóteo e a penitenciária Dênio Moreira de Carvalho em Ipaba, todas localizadas na Região do Rio Doce.Imagens do local encaminhadas aomostram os ambientes usados para preparar os alimentos sem condições adequadas de higiene, produtos sendo guardados de forma indevida e vencidos, como leite e feijão, galões que armazenam as bebidas sujos por dentro. Confira as fotos:





Segundo Leonardo Teles, diretor do Sindppen, as denúncias são antigas e não houve nenhuma providência. “Desde 2018, estamos denunciando a situação. Em 2019, por exemplo, houve várias greves de fome de presos, que tentaram, inclusive, motim e quebradeira, que foram contidos pelos policiais. No entanto, mesmo com denúncias, nada foi feito”, disse. “Se tem uma coisa que causa rebelião e risco a vidas é exatamente alimentação de preso”, acrescentou.

A Resolução n° 27, de 9 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, garante o direito a uma “alimentação adequada das pessoas privadas de liberdade, em especial em regime fechado no sistema prisional e internos(as) do sistema socioeducativo em todo território nacional”.

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mas até o fechamento da reportagem não obteve resposta.