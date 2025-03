Enteado diz que matou padrasto e colocou corpo no freezer

O enteado do homem encontrado esquartejado dentro de um freezer em Palmares do Sul (RS) foi preso após confessar o crime. A mãe dele ainda é procurada.

Enteado contou à polícia que esfaqueou o padrasto. O corpo de Milton Prestes da Silva, 55, foi encontrado em um freezer na própria casa, na rua Visconde de São Leopoldo. Ele não era visto desde o dia 27 de fevereiro. Dois dias depois, vizinhos relataram ter visto uma intensa fumaça saindo da casa.

Ele negou qualquer participação da mãe no crime. A mulher fugiu após ser questionada por familiares de Milton sobre o paradeiro dele. Segundo relatos, ela demonstrou nervosismo e fugiu do local de carro. O veículo foi encontrado abandonado horas depois nas proximidades da Lagoa do Quintão. No porta-malas, a polícia encontrou um serrote, uma corta e restos de carvão.

Mulher está foragida. A investigação ainda não descartou a participação da ex-companheira de Milton no crime, informou a Brigada Militar. A motivação ainda não foi esclarecida.

Homem foi detido em Gramado, a cerca de 180 km do local do crime. Ele tem antecedentes por tráfico e associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, porte de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A mãe dele já foi indiciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, adulteração de sinal de identificação veicular, apropriação indébita e receptação.