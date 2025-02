Aviador e esposa morreram em queda de avião no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Nelson José Ponzoni, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74, morreu na queda da aeronave de pequeno porte na manhã deste sábado (15/2), em Quadra, interior de São Paulo.

Nelson era aviador e dono da aeronave -- um monomotor, modelo CT-U, fabricado em 1999, com capacidade para duas pessoas. De acordo com site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), estava regularizada, em situação normal, e autorizada para voos diurnos.

Em um vídeo nas redes sociais, em 2019, ele se apresenta como descendente de italianos e afirma que sempre foi aviador.

"Em outra encarnação, quero voltar para ser de novo. Quando me sento dentro de um avião, estou dentro da minha casa. Eu e o avião temos uma relação adorável", afirma ele, que trabalhou como piloto na Varig.

Vivien era psicóloga, psicodramatista pelo Instituto Sedes Sapientiae, didata e supervisora pela Febrap (Federação Brasileira de Psicodrama) e terapeuta de família e casal pela PUC-SP.

De acordo com o boletim de ocorrência do acidente, o aeronave colidiu no solo e pegou fogo na sequência. As vítimas foram encontradas carbonizadas. A queda foi registrada em um canavial próximo a Estrada Municipal Zumira Coelho Miranda de Oliveira, que liga Quadra a Tatuí.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que, segundo testemunhas, o Nelson e Viven decolaram de um aeroclube próximo da região, mas pouco tempo depois a aeronave colidiu com o solo e, devido ao impacto, explodiu.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou, por meio de nota, que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.

A aeronave já havia sofrido um acidente, em 2019, em Piedade, cidade também localizado no interior de São Paulo. Na ocasião também havia duas pessoas na tripulação, mas ambas saíram ilesas do acidente.