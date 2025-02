Avião cai no interior de São Paulo e duas pessoas morrem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave de pequeno porte caiu em Quadra, cidade do interior de São Paulo, neste sábado (15/2). De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas morreram. O primeiro chamado para o Corpo de Bombeiros foi às 11h24.

Ainda não há informações de quem são as vítimas do acidente. A queda foi registrada em um canavial próximo a Estrada Municipal Zumira Coelho Miranda de Oliveira, que liga Quadra a Tatuí. Neste momento, bombeiros atuam no local.

Sete acidentes aéreos em 2025



Este é, ao menos, o sétimo acidente fatal aéreo registrado no Brasil neste ano. Entre as ocorrências com mortes, quatro delas foram no estado de São Paulo. Antes do acidente de Quadra, a última foi registrada no dia 14 de fevereiro, quando o avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, logo após a decolagem no aeroporto Campo de Marte, na zona norte.

Neste acidente morreram o advogado Márcio Louzada Carpena e o piloto Gustavo Medeiros, cujos corpos foram encontrados carbonizados dentro da aeronave.

No dia 9 de janeiro, uma tentativa frustrada de pouso em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, matou o piloto e feriu uma família a bordo -- o casal dono da aeronave e dois filhos, de 4 e 6 anos, tiveram de ser hospitalizados.

Na noite de 16 de janeiro, um helicóptero caiu em Caieiras, na Grande São Paulo, em área de mata fechada próxima à rodovia dos Bandeirantes. No acidente morreram o empresário André Feldman, dono da BIG - Brazil International Games, empresa de apostas online, e sua mulher, Juliana Feldeman.

A aeronave havia decolado na zona do Jaguaré, na zona oeste paulistana e seguia para Americana, quando houve o acidente -- chovia no momento. O piloto Edenílson de Oliveira Costa e a filha do casal, de 12 anos, foram resgatados na manhã seguida e levados para o Hospital das Clínicas. Os dois já tiveram alta.

A zona rural de Minas Gerais registrou dois acidentes aéreos neste ano, com quatro mortes. No primeiro deles, em 22 de janeiro, um avião agrícola caiu durante uma manobra. Só havia o piloto a bordo, que morreu com o choque.

A queda de um helicóptero no dia 27 de janeiro, em uma fazenda de Cruzília (MG), matou três pessoas. De acordo com informações do boletim de ocorrência, morreram o piloto Fernando André Ferreira, o gerente da fazenda, Lúcio André Duarte e a esposa dele, Elaine Moraes de Souza, que também trabalhava no local.

Um outro avião agrícola caiu no mês passado, matando o piloto no acidente em Canarana (MT).