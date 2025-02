Remédios gratuitos: o que é o Farmácia Popular e como ele funciona

O Ministério da Saúde anunciou, nessa quinta-feira (13/2), que 41 itens do Programa Farmácia Popular serão disponibilizados gratuitamente para toda a população brasileira. Antes da declaração feita pela ministra da Saúde Nísia Trindade, que ocorreu durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, 39 produtos já eram oferecidos às pessoas nas farmácias credenciadas.

O que é o Farmácia Popular?

Criado em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula, o Farmácia Popular é uma iniciativa do Governo Federal que possui o objetivo de expandir o acesso da população aos medicamentos.

A medida oferece uma ampla gama de medicamentos nos quais o cidadão precisa pagar somente cerca de 10% do preço original, representando uma economia significativa para aqueles que dependem de remédios para cuidar da saúde.

Para torná-lo ainda mais acessível, o projeto foi estendido com o “Saúde não tem preço”, que garante a gratuidade dos medicamentos para asma, hipertensão, diabetes, etc.

Como funciona?



Para ter acesso aos serviços e obter medicamentos de forma gratuita, é preciso atender aos requisitos do “Saúde não tem preço”, que assegura a isenção de custo para remédios destinados ao tratamento de asma, pressão alta, diabetes, etc. Para isso, basta dirigir-se a uma unidade própria ou credenciada, levando um documento de identificação e uma prescrição médica emitida há, no máximo, quatro meses.

É importante ressaltar que a Farmácia Popular distribui ou comercializa medicamentos apenas para o paciente identificado na receita. Algumas exceções se aplicam, como no caso de crianças, que podem ser atendidas utilizando o CPF da mãe, e de usuários que podem autorizar um representante legal por meio de procuração (que pode ser particular, mas necessita de reconhecimento de firma).

A iniciativa fortalece o acesso da população a medicamentos essenciais e expande a cobertura do projeto.

Ministra comemora

Com a ampliação, fraldas geriátricas passam a ser fornecidas gratuitamente para pessoas com 60 anos ou mais. Além disso, a Dapagliflozina, medicamento utilizado no tratamento da diabetes associada à doença cardiovascular, também poderá ser retirada.

Nas redes sociais, Nísia afirmou: "Estamos beneficiando imediatamente mais de 1 milhão de pessoas por ano, que ainda pagavam coparticipação em fraldas geriátricas e na Dapagliflozina. Em dois anos, ampliamos em quase 20% as pessoas atendidas e oferecemos novos itens, como absorventes e anticoncepcionais".

A ministra também informou que 758 cidades, antes não atendidas pelo programa, foram licenciadas.

Lista de itens com gratuidade:

Asma

brometo de ipratrópio 0,02mg

brometo de ipratrópio 0,25mg

dipropionato de beclometasona 200mcg



dipropionato de beclometasona 250mcg



dipropionato de beclometasona 50mcg



sulfato de salbutamol 100mcg



sulfato de salbutamol 5mg



Diabetes

cloridrato de metformina 500mg

cloridrato de metformina 500mg – ação prolongada

cloridrato de metformina 850mg



glibenclamida 5mg



insulina humana regular 100ui/ml



insulina humana 100ui/ml

Hipertensão

atenolol 25mg



besilato de anlodipino 5 mg



captopril 25mg



cloridrato de propranolol 40mg



hidroclorotiazida 25mg



losartana potássica 50mg



maleato de enalapril 10mg



espironolactona 25 mg



furosemida 40 mg



succinato de metoprolol 25 mg

Anticoncepção



acetato de medroxiprogesterona 150mg



etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg



noretisterona 0,35mg



valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Osteoporose

alendronato de sódio 70mg



Dislipidemia (colesterol alto)



sinvastatina 10mg



sinvastatina 20mg



sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson



carbidopa 25mg + levodopa 250mg



cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma



maleato de timolol 2,5mg



maleato de timolol 5mg

Rinite



budesonida 32mcg



budesonida 50mcg



dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Diabetes Mellitus + Doença cardiovascular



dapagliflozina 10 mg

Fralda geriátrica

Absorvente higiênico