Traficante brasileiro pode ser o primeiro a ser acusado de terrorismo

A Polícia Federal investiga Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, por práticas de terrorismo. Se for indiciado, ele será o primeiro traficante do Brasil acusado formalmente desse crime.

Peixão é apontado como chefe do tráfico no Complexo de Israel, que abrange as favelas da Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas e Pica-pau, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Evangélico, o traficante consolida seu domínio com símbolos como a Estrela de Davi e a bandeira de Israel. A polícia apura se os atos violentos praticados por ele, como intensos tiroteios que já causaram o bloqueio da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, podem ser enquadrados como terrorismo.



Violência, religião e poder



Além da força armada, Peixão utiliza a religião para consolidar sua liderança. Entre aliados, é chamado de Aarão, em referência ao sacerdote bíblico, irmão de Moisés. Segundo o secretário de Segurança do Estado, Victor Santos, o traficante persegue e executa quem não segue sua crença imposta.



Confronto com as forças de segurança



Na última quarta-feira (12), uma operação das forças de segurança contra a quadrilha de Peixão resultou em um tiroteio que durou mais de duas horas. O confronto deixou quatro pessoas feridas, incluindo dois baleados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A polícia mantém o monitoramento das atividades do grupo e reforça a segurança nas áreas sob influência do Complexo de Israel.