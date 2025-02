Lotofácil: aposta de MG acerta os 15 números e ganha mais de R$ 930 mil

Uma aposta simples de Mathias Lobato, na Região Central do estado, acertou as 15 dezenas do concurso 3320 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (14/2), e ganhou R$ 932.322,94.

O prêmio inicial estava avaliado em R$ 8 milhões.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25.

O próximo sorteio, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, será realizado neste sábado (15/2).

O sortudo divide o prêmio milionário com apostas de Feira de Santana (BA), Aparecida de Goiânia (GO), Cidade Ocidental (DF), Cuiabá (MT), Porto Alegre (RS), São João da Boa Vista (SP) e São Paulo.