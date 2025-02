Alerta de terremoto: Google se pronuncia sobre aviso falso no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google pediu desculpas aos usuários por ter emitido um falso alerta de terremoto na madrugada desta sexta-feira (14) próximo à costa de Ubatuba (SP). A notificação foi enviada por volta das 2h20 para celulares que usam a tecnologia Android em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A empresa disse que seu sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Esse sistema é acionado a partir de pequenos acelerômetros que podem sentir vibrações, indicando que um terremoto pode estar ocorrendo.

"Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas", afirmou a empresa.

Segundo o Google, o sistema Android de Alertas de Terremotos usa celulares para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Em nota, a companhia disse que "ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial".

O aviso emitido nesta madrugada localizava o epicentro do tremor a cerca de 55 km de Ubatuba, no litoral paulista, no mar. Segundo a mensagem, o tremor teria magnitude de até 5,5.

Por volta das 3h da madrugada, porém, a Defesa Civil de São Paulo publicou um comunicado afirmando que não havia emitido nenhum alerta de terremoto.

"Segundo o Centro de Sismologia da USP não foi registrado nenhum terremoto no Estado de SP nesta madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento", afirmou o órgão.

O USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), um dos principais órgãos de monitoramento de terremotos no planeta, também não registrou ocorrências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seu site, o Google explica como funciona o sistema: "Se o telefone detectar algo que ele acha que pode ser um terremoto, ele envia um sinal para o nosso servidor de detecção de terremotos, junto com uma localização aproximada de onde o tremor ocorreu. O servidor então combina informações de vários telefones para descobrir se um terremoto está acontecendo."