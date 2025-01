Estudantes de Pernambuco vencem olimpíadas de empreendedorismo em São Paulo

Através de uma iniciativa entre empresa e escola, um grupo de alunos desenvolveu o NEURO APP, um aplicativo que auxilia pessoas com dificuldades de memória e atua na prevenção do Alzheimer. O projeto alcançou reconhecimento nacional, levando os estudantes a conquistarem o segundo lugar nas Olimpíadas de Empreendedorismo em São Paulo, entre cinco mil outros projetos.

O caminho para a criação do NEURO APP começou com o Desafio de Startups, uma competição promovida pela Xpier no Colégio João Paulo I. Durante o desafio, os alunos foram incentivados a identificar problemas reais da comunidade e desenvolver soluções viáveis e inovadoras. Entre os diversos projetos apresentados o NEURO APP destacou-se como o mais promissor e foi inscrito para as Olimpíadas, alcançando o pódio.

O NEURO APP foi inspirado em uma experiência pessoal do aluno Samuel de 11 anos, um dos integrantes da equipe, cuja bisavó enfrentava dificuldades de memória. A partir dessa história, os alunos Samuel Luiz, Enzo Gabriel, Joao Gabriel, Pedro Henrryque e Manoel Gouveia criaram um aplicativo que reconta histórias, exibe fotos, vídeos e músicas, sugere atividades personalizadas e inclui jogos cientificamente comprovados para estimular a memória. Mais do que uma ferramenta tecnológica, o aplicativo promove conexão e cuidado, permitindo que familiares acompanhem o progresso cognitivo dos usuários.

“Queremos mostrar que a educação pode ser o ponto de partida para grandes inovações e o empreendedorismo o caminho para a realização de qualquer sonho, independente do tamanho", pontua Leonardo Goulart, fundador da Xpier Educação, empresa responsável por incentivar o empreendedorismo nas escolas e levar os alunos para São Paulo.

Segundo o Diretor do Colégio e Curso João Paulo 1, localizado no Ibura em Jaboatão dos Guararapes, ter participado das Olimpíadas de Empreendedorismo, além de ser uma grande oportunidade de apresentar o NEURO APP a especialistas e investidores, foi um marco para a vida de todos os participantes mirins, que com 11 e 12 anos puderam experimentar um pouco do que o empreendedorismo pode oferecer.

A jornada dos alunos campeões promete estar apenas começando. Após a conquista do troféu, os criadores do Neuro App já garantiram o acompanhamento, mentoria e pré-encubação por grandes empresários, além de uma bolsa de estudos em uma das principais universidades do Brasil.





