Dia de Sorte: apostador de MG ganha R$ 354 mil

Um morador de Santa Bárbara, localizada na Região Central de Minas Gerais, foi um dos dois sortudos do concurso 1020 da Dia de Sorte, realizado nesta terça-feira (28). Cada ganhador receberá R$ 354.733,49. A outra aposta vencedora foi registrada em Cabo Frio (RJ).

Os números sorteados foram: 5-14, 17, 20, 22, 26 e 27, e o "Mês de Sorte" foi novembro.

Além dos dois vencedores principais, 51 apostas acertaram seis números e levaram R$ 2.285,70 cada. Outras 1.711 apostas acertaram cinco números, com prêmio de R$ 25 cada, e 21.231 apostas acertaram quatro números, recebendo R$ 5 cada. No "Mês de Sorte", 63.701 apostas foram premiadas, com prêmio de R$ 2,50 para cada uma.

O próximo sorteio da Dia de Sorte será na quinta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 150 mil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para participar, os jogadores escolhem de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além de um "Mês de Sorte". As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas ou pelo site oficial das Loterias Caixa.