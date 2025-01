Delegado atira na mulher e na empregada, e invade hospital

Um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi preso pela Polícia Militar do DF depois de atirar na mulher, na secretária do lar e em uma técnica de enfermagem do Hospital Brasília, no Lago Sul. A mulher dele está em estado grave no Hospital de Base.

O crime bárbaro ocorreu na manhã desta quinta-feira (16/1). O Correio Braziliense apurou que Mikhail Rocha e Menezes efetuou disparos de arma de fogo contra a companheira e a empregada no Condomínio Santa Mônica, em São Sebastião.

Após o ataque brutal, seguiu para um hospital no Lago Sul, e efetuou disparos contra uma técnica de enfermagem. Não se sabe o estado de saúde da mulher.