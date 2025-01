TERESINA, PI (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Piauí prendeu na manhã desta quarta-feira (8) Francisco de Assis Pereira da Costa, 53, sob a suspeita de envenenar oito pessoas - entre familiares e vizinhos - na cidade de Parnaíba (PI), a 318 km de Teresina.

Quatro deles morreram por intoxicação, sendo um bebê de um ano e oito meses, uma criança de três anos, um homem de 18 anos e uma mulher de 32 anos. Francisco de Assis é casado com a avó das crianças mortas e é padrasto da mãe das vítimas.





Ele disse que é inocente e afirmou que "Deus vai mostrar o culpado".





De acordo com o laudo da Polícia Científica do Piauí, foi confirmada a presença de terbufós, um veneno usado como praga para plantas, no alimento consumido no dia 1º de janeiro.





O delegado Abimael Silva, da Delegacia de Homicídios de Parnaíba, informou durante coletiva nesta manhã que a motivação dos assassinatos foi crime de ódio, devido à relação tumultuada que o preso tinha com a enteada, mãe das crianças, e com os moradores da casa. Onze pessoas viviam no local.





"Todos os indícios convergiram para a polícia acreditar que foi seu Francisco que praticou esse crime bárbaro. Há contradições em seu depoimento e ele tinha um sentimento de ódio por Francisca Maria da Silva, mãe das crianças e que também morreu envenenada", disse o delegado.





O delegado informou que o veneno foi colocado no arroz que foi servido a família no dia 1º de janeiro.





As vítimas deram entrada no hospital de Parnaíba com fortes dores abdominal e diarreia.





Na busca e apreensão em uma quitinete em Parnaíba, que também pertence ao padrasto preso, a Polícia Civil encontrou livros, filmes e revistas sobre o nazismo. Os policiais recolheram o material juntamente com alimentos encontrados no local.





Morreram Francisca Maria da Silva, 32, seus filhos Igno Davi da Silva, 1, e Lauane da Silva, 3, e seu irmão, Manoel Leandro da Silva, 18. Permanece internada na UTI pediátrica do Hospital de Urgência de Teresina (UTI) uma menina de 4 anos, também filha de Francisca, e as outras três pessoas envolvidas são vizinhas da família.





Em agosto do ano passado, a família viveu a mesma tragédia. Dois filhos de Francisca foram mortos envenenados. Uma vizinha foi presa suspeita de praticar a intoxicação. A polícia não está fazendo relação entre os casos.

QUEM INGERIU O ALIMENTO:





- Manoel Leandro da Silva, de 18 anos (enteado de Francisco de Assis) - morto;





- Igno Davi da Silva, de 1 ano e 8 meses (filho de Francisca Maria) - morto;





- Lauane da Silva, de 3 anos (filha de Francisca Maria e irmã de Igno Davi) - morta;





- Francisca Maria da Silva, de 32 anos (mãe de Lauane e Igno Davi e irmã de Manoel) - morta;





- Uma menina de quatro anos (filha de Francisca Maria e irmã de Lauane e Igno Davi) - internada em Teresina;





- Uma adolescente de 17 anos (irmã de Manoel) - recebeu alta;





- Maria Jocilene da Silva, de 32 anos (vizinha) - recebeu alta;





- Um menino de 11 anos (filho de Maria Jocilene) - recebeu alta.