Uma segunda turista australiana morreu nesta sexta-feira (22) em um hospital na Tailândia, informaram as autoridades australianas, elevando para seis o número de mortos por um suposto envenenamento com álcool adulterado por metanol no Laos.

As outras vítimas são outra australiana, dois dinamarqueses, um americano e uma britânica, indicaram os respectivos governos, sem especificar a causa da morte.

Segundo relatos da imprensa, eles faziam parte de uma dezena de jovens estrangeiros que adoeceram no dia 12 de novembro na cidade turística de Vieng, no noroeste do Laos, após uma noite de festas.

A cidade era conhecida pelo mau comportamento dos jovens turistas nas festas organizadas na floresta. Mas recuperou recentemente a sua reputação como destino de ecoturismo.

"O trágico falecimento de Holly Bowles será sentido por todos os australianos", escreveu a ministra das Relações Exteriores australiana, Penny Wong, em um comunicado.

"Ontem mesmo, Holly perdeu sua melhor amiga, Bianca Jones", acrescentou.

Bowles foi internada em um hospital em Bangcoc, país vizinho ao Laos.

Segundo a imprensa australiana, as duas amigas de 19 anos adoeceram durante a estadia no hostel Nana, em Vang Vieng. As jovens tomaram um drink no bar do estabelecimento antes de partir, informou o Sydney Morning Herald.

A equipe do hostel as levou ao hospital no dia 13 de novembro.

A polícia turística do Laos disse à AFP que o gerente vietnamita do hostel foi detido para interrogatório, mas que nenhuma acusação foi apresentada contra ele.

Suspeita-se que a causa da morte tenha sido álcool adulterado com metanol.

As autoridades britânicas e australianas, nos seus conselhos aos viajantes, alertam os seus cidadãos sobre os riscos de envenenamento por metanol ao consumir álcool neste país do sudeste asiático.

