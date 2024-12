Após o ocorrido, moradores relataram a presença de policiais no local

FOLHAPRESS - Um menino de 6 anos foi baleado no peito em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde dessa quarta (11/12). Ele está internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas.





De acordo com relato do pai, a criança estava a caminho da escola quando foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio que resultou na morte do empresário Pedro Paulo Monteiro de Oliveira, de 33 anos.





O menino estava brincando com um colega e caminhava um pouco mais à frente, ainda segundo depoimento do pai. Durante o trajeto, o pai ouviu disparos e, em seguida, o choro da criança, que reclamava de dor no peito e começou a sangrar.





Os tiros teriam sido disparados por um homem que estava na garupa de uma moto e tinham como alvo o empresário, dono de uma choperia localizada na mesma rua. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A região do ataque é conhecida por ser movimentada, abrigando comércio local, como supermercado, loja de materiais de construção, farmácia e uma praça. Após o ocorrido, moradores relataram a presença de policiais no local. A área é um dos acessos ao Morro do Juramento, de influência do Comando Vermelho. A Delegacia de Homicídios apura o caso.